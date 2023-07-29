Замість відпустки Нільс Таль щоденно гасив пожежі під обстрілами. Чому це робить? Каже, ще вдома зрозумів, що має протистояти путінському режиму і допомогти українцям у боротьбі. Захопливу історію німецького вогнеборця в Україні розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

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"Подорож" Нільса Таля по Україні

Щойно в Харкові стало тихіше, німець рушив на Донбас. Працював у всіх сенсах у дуже гарячих точках Донеччини. Але найстрашнішим місцем його роботи називає Херсон. Саме там був подвійний ризик: затоплення і близька ворожа артилерія.

У Харкові були ракетні обстріли щоночі. На Донбасі було не так багато ракет, як артударів. Іноді це було щохвилини. Щодня 24 години. Так цілий місяць, поки я був у Костянтинівці. Коли я приїхав у Херсон, обстріли були не такі часті, але вони були надзвичайно близько до мене. Я приїхав туди у перші дні після підриву дамби. Цілі села під водою. У Херсоні був найважчий час,

– розповів Нільс Таль.

Додому Нільс їздив усього на кілька місяців. Нещодавно разом із колегами з Харкова та Дніпра пройшов навчання в Німеччині. Тепер знову повернувся на Харківщину.

Зараз разом із героїчними українськими пожежниками німецький вогнеборець рятує куп’янські села.

Крім того, Нільс просить благодійників закупити вогнеборцям України спеціальну піну для гасіння – "Піну класу А", яку використовують у ЄС. Вона ефективніша і швидше долає вогонь. Потрібна невелика суміш всього 0,1% – 0,2%.

В Україні Нільс пробуде до кінця року. Далі готовий їхати будь-куди, де потрібна його допомога.

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