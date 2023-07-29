Замість відпустки Нільс Таль щоденно гасив пожежі під обстрілами. Чому це робить? Каже, ще вдома зрозумів, що має протистояти путінському режиму і допомогти українцям у боротьбі. Захопливу історію німецького вогнеборця в Україні розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.
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"Подорож" Нільса Таля по Україні
Щойно в Харкові стало тихіше, німець рушив на Донбас. Працював у всіх сенсах у дуже гарячих точках Донеччини. Але найстрашнішим місцем його роботи називає Херсон. Саме там був подвійний ризик: затоплення і близька ворожа артилерія.
У Харкові були ракетні обстріли щоночі. На Донбасі було не так багато ракет, як артударів. Іноді це було щохвилини. Щодня 24 години. Так цілий місяць, поки я був у Костянтинівці. Коли я приїхав у Херсон, обстріли були не такі часті, але вони були надзвичайно близько до мене. Я приїхав туди у перші дні після підриву дамби. Цілі села під водою. У Херсоні був найважчий час,
– розповів Нільс Таль.
Додому Нільс їздив усього на кілька місяців. Нещодавно разом із колегами з Харкова та Дніпра пройшов навчання в Німеччині. Тепер знову повернувся на Харківщину.
Зараз разом із героїчними українськими пожежниками німецький вогнеборець рятує куп’янські села.
Крім того, Нільс просить благодійників закупити вогнеборцям України спеціальну піну для гасіння – "Піну класу А", яку використовують у ЄС. Вона ефективніша і швидше долає вогонь. Потрібна невелика суміш всього 0,1% – 0,2%.
В Україні Нільс пробуде до кінця року. Далі готовий їхати будь-куди, де потрібна його допомога.
Яка ситуація у Херсонській області: останні новини
- Російські військові збільшують свою присутність на Арабатській Стрілці. Зокрема, там суттєво зросла активність ворожої авіації з боку тимчасово окупованого Криму. На Арабатську стрілку, яку раніше могли відвідувати лише місцеві, вхід для цивільних тепер заборонений. Туди доставляють і боєприпаси.
- Обстріли правобережжя Херсонщини тривають. Водночас у Херсонській обласній раді повідомили, що кількість обстрілів Херсону значно зменшилась останніми днями. Суттєвий вплив на це мала ефективна контрбатарейна боротьба, яку проводять українські військові. Вони, зокрема, невпинно нищать артилерію ворога.
- Після підриву Каховської ГЕС минуло майже два місяці. Станом на 28 липня Каховське море абсолютно висохло. Натомість територія, яка раніше була покрита водою – перетворилась у пустелю. Власне, це й створює зараз безліч проблем на окупантів. Адже в ЗСУ з'явились нові можливості для контрнаступальних дій.