Вместо отпуска Нильс Таль ежедневно тушил пожары под обстрелами. Почему так? Говорит, еще дома понял, что должен противостоять путинскому режиму и помочь украинцам в борьбе. Увлекательную историю немецкого пожарного в Украине рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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"Путешествие" Нильса Таля по Украине

Как только в Харькове стало тише, немец двинулся на Донбасс. Работал во всех смыслах в очень горячих точках Донбасса. Но самое страшное место его работы называет Херсон. Там был двойной риск: затопление и близкая враждебная артиллерия.

В Харькове были ракетные обстрелы каждую ночь. На Донбассе было не так много ракет, как артудары. Иногда это было ежеминутно. Каждый день 24 часа. Так целый месяц, пока я был в Константиновке. Когда я приехал в Херсон, обстрелы были не так часты, но они были очень близко ко мне. Я приехал туда в первые дни после взрыва дамбы. Целые деревни под водой. В Херсоне было самое тяжелое время,

– рассказал Нильс Таль.

Домой Нильс ездил всего несколько месяцев. Недавно вместе с коллегами из Харькова и Днепра прошел обучение в Германии. Теперь снова вернулся на Харьковщину.

Рядом с героическими украинскими пожарными спасает купянские деревни.

Нильс просит благотворителей закупить пожарным Украину специальную пену для тушения – "Пену класса А", которую используют в ЕС. Она более эффективна и быстрее одолевает огонь. Нужна небольшая смесь всего 0,1% – 0,2%.

В Украине Нильс пробудет до конца года. Далее готов ехать куда угодно, где нужна его помощь.

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