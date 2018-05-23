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Умер американский писатель Филип Рот

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Умер Филипп Рот
Умер Филипп Рот / Samolit.com

Вечером 22 мая умер 85-летний американский писатель Филип Рот. Он был лауреатом Пулитцеровской премии, Национальной литературной премии и Международной Букеровской премии.

Об этом сообщает ВВС.

Отметим, что причиной смерти Рота стала сердечная недостаточность.

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Всемирно известным Рот стал благодаря своим романам "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Заговор против Америки" и другим.

Писатель не раз номинировался на Нобелевскую премию по литературе, однако ему так и не удалось завоевать ее. Однако в 1998 году Рот получил Пулитцеровскую премию за "Американская пастораль" и в 2011 году – Международную Букеровскую премию.

Добавим, что в 2013 году Рот был награжден французским орденом Почетного легиона.

Что касается тематики произведений Рота, то читатели часто обращали внимание на тему еврейской жизни, присутствующую во многих книгах писателя, однако сам Рот не считал себя "еврейско-американским писателем".

На протяжении своей карьеры Филипп Рот издал более 30 романов. Последний из них вышел в 2009 году.

Теги: Новости культуры Литература Новости США Потери
Источник: 24 Канал
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