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Помер американський письменник Філіп Рот

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Помер Філіп Рот
Помер Філіп Рот / Samolit.com

Увечері 22 травня помер 85-річний американський письменник Філіп Рот. Він був лауреатом Пулітцерівської премії, Національної літературної премії та Міжнародної Букерівської премії.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, що причиною смерті Рота стала серцева недостатність.

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Всесвітньо відомим Рот став завдяки своїм романам "Випадок Кравця", "Звільнений Цукерман", "Змова проти Америки" та іншим.

Письменник не раз номінувався на Нобелівську премію з літератури, проте йому так і не вдалося завоювати її. Проте у 1998 році Рот отримав Пулітцерівську премію за "Американську пастораль" та у 2011 році – Міжнародну Букерівську премію.

Додамо, що у 2013 році Рот був нагороджений французьким орденом Почесного легіону.

Щодо тематики творів Рота, то читачі часто звертали увагу на тему єврейського життя, присутню у багатьох книгах письменника, проте сам Рот не вважав себе "єврейсько-американським письменником".

Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів. Останній з них вийшов у 2009 році.

Теги: Втрати Новини США Література Новини культури
Джерело: 24 Канал
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