Помер американський письменник Філіп Рот

Увечері 22 травня помер 85-річний американський письменник Філіп Рот. Він був лауреатом Пулітцерівської премії, Національної літературної премії та Міжнародної Букерівської премії.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначимо, що причиною смерті Рота стала серцева недостатність.

Читайте також: У США помер відомий журналіст і письменник Том Вулф

Всесвітньо відомим Рот став завдяки своїм романам "Випадок Кравця", "Звільнений Цукерман", "Змова проти Америки" та іншим.

Письменник не раз номінувався на Нобелівську премію з літератури, проте йому так і не вдалося завоювати її. Проте у 1998 році Рот отримав Пулітцерівську премію за "Американську пастораль" та у 2011 році – Міжнародну Букерівську премію.

Додамо, що у 2013 році Рот був нагороджений французьким орденом Почесного легіону.

Щодо тематики творів Рота, то читачі часто звертали увагу на тему єврейського життя, присутню у багатьох книгах письменника, проте сам Рот не вважав себе "єврейсько-американським письменником".

Протягом своєї кар'єри Філіп Рот видав понад 30 романів. Останній з них вийшов у 2009 році.