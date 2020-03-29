Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе
Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и экс-заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко 29 марта умер от коронавируса.
Он неделю боролся с недугом, написал экс-первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в фейсбуке.
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Но тяжелая форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не будем недооценивать этот вирус,
– написал Парцхаладзе.
Заметим, что по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек погибли, 5 – удалось выздороветь.
Что известно об Олеге Мищенко?
Он был заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года по август 2017 года. Согласно его электронной декларации, Мищенко зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.
Коронавирус у нардепов: кто заболел
- Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
- В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
- 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудик заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
- Внефракционный депутат Верховной Рады Анна Скороход заболела коронавирусом. В комментарии 24 каналу она подтвердила диагноз. Сейчас нардепка чувствует себя хорошо, однако не знает, от кого могла заразиться коронавирусом.
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