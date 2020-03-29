13:06
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе

      - Читати новину українською
      От коронавируса умер Олег Мищенко / "Украинская правда"

      Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и экс-заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко 29 марта умер от коронавируса.

      Он неделю боролся с недугом, написал экс-первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в фейсбуке.

      Важно В Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев, – СМИ

      Но тяжелая форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не будем недооценивать этот вирус,
      – написал Парцхаладзе.

      Заметим, что по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек погибли, 5 – удалось выздороветь.

      Что известно об Олеге Мищенко?
      Он был заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года по август 2017 года. Согласно его электронной декларации, Мищенко зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.

      Коронавирус у нардепов: кто заболел

      • Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
      • В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова – Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудик заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
      • Внефракционный депутат Верховной Рады Анна Скороход заболела коронавирусом. В комментарии 24 каналу она подтвердила диагноз. Сейчас нардепка чувствует себя хорошо, однако не знает, от кого могла заразиться коронавирусом.

       

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Жертвы Здоровье Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:01 Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУ
      Головні новини 4527
      сегодня , 10:00 Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы
      Новини шоу-бізнесу 3718
      сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
      Новини України 28322
      сегодня , 06:40 Лукашенко назвал неожиданные лекарства против коронавируса: видео
      Новини світу 15171
      сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
      Новини України 18959
      сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
      Лікування 130530
      сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
      Лікування 22813
      сегодня , 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 15278
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Андрій Шляхтін
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук