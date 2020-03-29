Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе

Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины и экс-заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко 29 марта умер от коронавируса.

Он неделю боролся с недугом, написал экс-первый заместитель главы Киевской ОГА Лев Парцхаладзе в фейсбуке.

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Но тяжелая форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не будем недооценивать этот вирус,

– написал Парцхаладзе.

Заметим, что по состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек погибли, 5 – удалось выздороветь.

Что известно об Олеге Мищенко?

Он был заместителем председателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 года по август 2017 года. Согласно его электронной декларации, Мищенко зарегистрирован в селе Мостыще Макаровского района Киевской области.

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