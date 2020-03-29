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      В Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев, – СМИ

      - Читати новину українською
      Александр Лукашев оправился от коронавируса / ukr.lb.ua

      Депутат от ОПЗЖ Александр Лукашев стал первым нардепом в Украине, который вылечился от коронавируса. Его выписали из Александровской больницы.

      О выздоровлении нардепа сообщило издание LB.ua со ссылкой на свои источники.

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      Лукашев обратился к врачам на прошлой неделе, хотя еще в понедельник, 23 марта, он отрицал наличие коронавируса. Впоследствии информацию о болезни Лукашева подтвердил нардеп Шахов, который первым среди нардепов заболел COVID-19.

      В одном из своих эфиров депутат рассказал, что болезнь в Лукашева протекает гораздо легче, чем у него или Вельможного.

      Новость дополняется...

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Лечение Сергей Шахов Верховная Рада Коронавирус в Украине Новости Украины
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