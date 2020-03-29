В Україні від коронавірусу одужав перший нардеп Олександр Лукашев, – ЗМІ

Депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев став першим нардепом в Україні, який вилікувався від коронавірусу. Його виписали з Олександрівської лікарні.

Про одужання нардепа повідомило видання LB.ua з посиланням на свої джерела.

Важливо Законопроєкт щодо забезпечення лікування коронавірусу: що він передбачає

Лукашев звернувся до лікарів минулого тижня, хоча ще у понеділок, 23 березня, він заперечував наявність коронавірусу. Згодом інформацію про хворобу Лукашева підтвердив нардеп Шахов, який першим серед нардепів захворів на COVID-19.

В одному зі своїх ефірів депутат розповів, що хвороба в Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього чи Вельможного.

Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.

Що відомо про Олександра Лукашева?Це член партії "Опозиційна платформа – За життя", яка має відкриту проросійську позицію, а її лідером є кум Путіна – Віктор Медведчук. У Верховній Раді Лукашев займає пост першого заступника голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.

Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів