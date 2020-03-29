В Україні від коронавірусу одужав перший нардеп Олександр Лукашев, – ЗМІ
Депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев став першим нардепом в Україні, який вилікувався від коронавірусу. Його виписали з Олександрівської лікарні.
Про одужання нардепа повідомило видання LB.ua з посиланням на свої джерела.
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Лукашев звернувся до лікарів минулого тижня, хоча ще у понеділок, 23 березня, він заперечував наявність коронавірусу. Згодом інформацію про хворобу Лукашева підтвердив нардеп Шахов, який першим серед нардепів захворів на COVID-19.
В одному зі своїх ефірів депутат розповів, що хвороба в Лукашева протікає набагато легше, ніж у нього чи Вельможного.
Важливо! Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.
Що відомо про Олександра Лукашева?Це член партії "Опозиційна платформа – За життя", яка має відкриту проросійську позицію, а її лідером є кум Путіна – Віктор Медведчук. У Верховній Раді Лукашев займає пост першого заступника голови комітету з питань освіти, науки та інновацій.
Коронавірус у Верховній Раді: хто захворів
- Першим на COVID-2019 захворів парламентар з групи "Довіра" Сергій Шахов. Він відпочивав в Італії. Трохи згодом стало відомо про інфікування його дружини. Вже 21 березня Шахова госпіталізували.
- Того ж дня, 21 березня, стало відомо про підозру на коронавірус у члена тої ж таки депутатської групи "Довіра" та однопартійця Шахова – Сергія Вельможного. Він разом із сином перебуває в Олександрівській лікарні.
- Вже 22 березня коронавірус підтвердили у депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Лукашева.
- 24 березня про діагноз дізнався народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко. Наразі він перебуває у столичній Олександрівській лікарні.
- 24 березня з'явилася інформація про те, що позафракційний народний депутат Сергій Рудик заразився коронавірусом. Востаннє він був на засіданні Верховної Ради 17 березня.
- Позафракційна депутатка Верховної Ради Анна Скороход захворіла на коронавірус. У коментарі 24 каналу вона підтвердила діагноз. Наразі нардепка почувається добре, проте не знає від кого могла заразитися коронавірусом.
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