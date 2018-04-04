Умер бывший политический заключенный Кремля Солошенко

Умер украинец Юрий Солошенко, который в 2016 году был освобожден из российской тюрьмы по обмену вместе с Геннадием Афанасьевым на обвиняемых в сепаратизме россиян Евгения Мефедова и Максима Сакауова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня (4 апреля, – "24") умер Юрий Данилович. Он был очень светлым и прекрасным человеком", - написала Геращенко.

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В России Юрия Солошенко задержали в 2014 году – обвинили в попытке купить секретные документы и сотрудничестве с "фашистским режимом" в Украине. Там осудили "за шпионаж" к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В 2016 году его обменяли на россиянина. Москва согласилась отдать Юрия Солошенко из-за того, что у Юрия Даниловича был рак.

Он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 вытащить и он был это время в кругу семьи. Вы всегда радовались искренне, когда нам удавалось еще кого-то вытащить, радовались как за родных, вы знали цену свободы и уважали Украину,

– добавила Геращенко.