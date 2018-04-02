"Невосполнимая потеря": Кипиани сообщил о смерти журналиста

Умер тернопольской журналист Григорий Бурбеза. Смерть наступила на 59-м году жизни в Вербное воскресенье, 1 апреля. У него были проблемы с сердцем.

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани на своей странице в Facebook.

"Ужасная новость из Тернополя. Отошел к Вечному Костру замечательный Бурбеза Григорий. Сердце... Веселый, оптимистичный человек, пластун, издатель. Это невосполнимая потеря", – написал он.

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Григорий Бурбеза родился в 1959 году в Тернополе. Был общественным деятелем, издателем и журналистом. Принадлежал к Совету директоров Украинской ассоциации издателей прессы (2001-2005), был директором ООО "Экспресс-Информ" и руководителем Волгоградского филиала медиакорпорации "РИА" и возглавил издательство "Лилея".

Кроме того, был депутатом Тернопольского городского совета 3-х созывов и соучредителем и одним из руководителей тернопольской ячейки Украинской скаутской организации "Пласт". Также был редактором пластовых изданий "Цвет Украины", "Пластовый путь", "Команда" и "Форум".

Писатель и поэт Василий Махно в своем Facebook о Григорие Бурбезе вспоминает, что он имел открытое сердце и идеи что-то менять.

Напомним, 12 марта не стало известного украинского журналиста и телеведущего Олеся Терещенко.