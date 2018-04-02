"Непоправна втрата": Кіпіані повідомив про смерть журналіста

Помер тернопільський журналіст Григорій Бурбеза. Смерть настала на 59-му році життя у Вербну неділю, 1 квітня. Він мав проблеми з серцем.

Про це повідомив журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй сторінці у Facebook.

"Жахлива новина з Тернополя. Відійшов на Вічну Ватру чудовий Бурбеза Григорій. Серце... Веселий, оптимістичний чоловік, пластун, видавець. Це непоправна втрата", – написав він.

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Григорій Бурбеза народився у 1959 році у Тернополі. Був громадським діячем, видавцем та журналістом. Належав до Ради директорів Української асоціації видавців преси (2001-2005), був директором ТОВ "Експрес-Інформ" та керівником Тернопільської філії медіакорпорації "РІА" та очолив видавництво "Лілея".

Окрім того, був депутатом Тернопільської міської ради 3-х скликань та співзасновником і одним з керівників тернопільської осередку Української скаутської організації "Пласт". Також був редактором пластових видань "Цвіт України", "Пластовий шлях", "Команда" та "Форум".

Письменник і поет Василь Махно у своєму Facebook про Григорія Бурбезу згадує, що він мав відкрите серце та ідеї щось змінювати.

Нагадаємо, 12 березня не стало відомого українського журналіста і телеведучого Олеся Терещенка.