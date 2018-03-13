Помер Олесь Терещенко: біографія відомого журналіста

Серце Олеся Терещенка, відомого українського журналіста і телеведучого, перестало битися увечері 12 березня. Ким був і чим жив журналіст, як починався його творчий шлях – читайте на сайті "24" факти з біографії Олеся Терещенка.

Про смерть Олеся Терещенка повідомила зранку його колега Юлія Спасокукоцька. Влітку 2017 року журналіст повідомив, що у нього рак. Весь це час він мужньо боровся зі страшною хворобою. Друзі розповідають, що він до останнього усміхався. Як жив цей оптимістичний чоловік, читайте далі.

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Біографія Олеся Терещенка

Творчий шлях

Олесь Терещенко родом з Донецька. Народився 9 січня 1975 року. Любов до журналістики зародилася в ньому ще з дитинства. Воно й не дивно, адже його батько Володимир Терещенко теж був журналістом – кореспондентом УТ на Донеччині. Саме на батьківський професійний магнітофон Олесь із братом записували свої перші гумористичні програми. Під час навчання у середній школі відвідував школу журналістики Донецького університету. В останньому класі хлопець їздив із батьком на зйомки, повідомляє UA:Перший.



В останні роки Олесь Терещенко був ведучим ток-шоу "Про головне" на UA:Першому

Олесь Терещенко закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Мріяв підняти державне телебачення на новий рівень. Вже на четвертому курсі пішов працювати у програмі "Післямова" Олександра Ткаченка.

У складі нової команди "Післямови" в 1997 році створив Телевізійну службу новин на каналі "1+1". Рік по тому Терещенко провів свій перший випуск новин – знімальна група залила студійні декорації шампанським, вітаючи колегу з дебютом. Поєднував ефіри з керівництвом міжнародним відділом новин, репортажами з багатьох країн світу, документальними фільмами у "ТСН-особливий погляд", спеціальними прямоефірними проектами.

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Після Помаранчевої революції став керівником і ведучим тижневика "ТСН. Підсумки". Однак у 2008 покинув посаду ведучого основного випуску "ТСН" через зміну власника і редакційну політику "1+1".

З січня 2009-го Терещенко почав працювати на Першому Національному. Там вів головні випуски новин (до 2010-го), а згодом пішов у ток-шоу "Про головне", яке триває й досі на UA:Першому.

Як повідомив Зураб Аласанія, у Терещенка були плани щодо нового проекту на Суспільному у 2018 році.

Нагороди

У 2005 році отримав звання заслуженого журналіста, премію "Людина року" і разом із командою програми "ТСН. Підсумки" нагороду "Телетріумф". У 2010-му отримав Почесну грамоту Кабінету міністрів України.



Олесь Терещенко на церемонії нагородження премії "Людина року"

Важка хвороба Олеся Терещенка

У серпні 2017 року журналіст Олесь Терещенко розповів, що у нього важке онкологічне захворювання. Протягом кількох місяців тривав збір грошей на дороге лікування.



У 2017-му Олесь Терещенко сповістив, що в нього рак

Серце Олеся перестало битися 12 березня о 18:40. У нього було прохання, щоб його поховали або поруч з батьком на кладовищі на Нивках, або на "Байковому".

Друзі Терещенка розповідають, що він завжди був оптимістом.

"Олесь боровся з онкологічним захворюванням, проходив курси хіміотерапії і, попри складну хворобу, не втрачав оптимізму та віри, що зовсім скоро повернеться на екрани з програмою "Про головне" на UA:Перший", – йдеться в повідомленні телеканалу UA:Перший у Facebook.

Похорон померлого українського телеведучого Олеся Терещенка відбудеться в середу, 14 березня. Точне місце поховання журналіста наразі невідоме.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним та близьким Олеся Терещенка.

Світла пам'ять!