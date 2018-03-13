Смерть Олеся Терещенка: соцмережі висловлюють співчуття

На смерть відомого українського журналіста і телеведучого Олеся Терещенка з сумом зреагували користувачі соціальних мереж. Так, люди висловлюють у мережі свої співчуття.

Зазначимо, що Терещенко помер ввечері 12 березня у віці 43 років після тривалої боротьби з раком.

Так, на сторінках у соцмережах свої співчуття щодо смерті Терещенка висловлюють його друзі та колеги. Вони також діляться спогадами про журналіста.

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Зокрема, свої співчуття висловила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

"Пішов з життя Олесь Терещенко. Талановитий журналіст... Не віриться. Найщиріші співчуття рідним", – написала Беца у Twitter.

Пішов з життя Олесь Терещенко. Талановитий журналіст... Не віриться. Найщиріші співчуття рідним. pic.twitter.com/0fGXC81Nnb — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 марта 2018 г.

"Шляхетний, вимогливий, надійний. Говорив те, що думав і робив те, що говорив. Один з найсвітліших спогадів про Леся – оце літо. Він завжди боровся чесно і до останнього – і в команді, і сам. RIP", – написала у своєму Facebook відома журналістка і телеведуча Людмила Добровольська.