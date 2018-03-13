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Помер Олесь Терещенко: названа дата похорону телеведучого

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Помер Олесь Терещенко: коли похорон
Помер Олесь Терещенко: коли похорон / Колаж 24 Канал

Похорон померлого українського телеведучого Олеся Терещенка відбудеться в середу, 14 березня. Точне місце поховання журналіста наразі невідоме.

Про це в коментарі "Громадському" розповів голова Суспільного мовлення Зураб Аласанія.

Зазначимо, що Терещенко помер ввечері 12 березня у віці 43 років після тривалої боротьби з раком.

"У нього було прохання, аби його поховали або поруч з батьком на кладовищі на Нивках, або це буде "Байкове", – сказав Аласанія.

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"Він мужньо і довго боровся, жодного разу не скиглив. Йому допомагали не тільки Суспільне, але і колеги з "1+1", – додав очільник НСТУ.

Аласанія також розповів, що Терещенко мав плани на 2018 рік щодо нового проекту на Суспільному. Журналіст планував після одужання повернутися на екрани.

Теги: Новини України ЗМІ Медіа Втрати журналісти
Джерело: 24 Канал
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