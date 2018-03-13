Умер Олесь Терещенко: названа дата похорон телеведущего

Похороны умершего украинского телеведущего Олеся Терещенко состоятся в среду, 14 марта. Точное место захоронения журналиста пока неизвестно.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказал глава Общественного вещания Зураб Аласания.

Отметим, что Терещенко умер вечером 12 марта во возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком.

"У него была просьба, чтобы его похоронили или рядом с отцом на кладбище на Нивках, или это будет "Байковое", – сказал Аласания.

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"Он мужественно и долго боролся, ни разу не скулил. Ему помогали не только "Громадське", но и коллеги из "1+1", - добавил глава НОТУ.

Аласания также рассказал, что Терещенко имел планы на 2018 год по новому проекту на "Громадськом". Журналист планировал после выздоровления вернуться на экраны.