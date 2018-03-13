Смерть Олеся Терещенко: соцсети выражают соболезнования

На смерть известного украинского журналиста и телеведущего Олеся Терещенко с грустью отреагировали пользователи социальных сетей. Так, люди выражают в сети свои соболезнования.

Отметим, что Терещенко умер вечером 12 марта в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком.

Так, на страницах в соцсетях свои соболезнования о смерти Терещенко выражают его друзья и коллеги. Они также делятся воспоминаниями о журналисте.

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В частности, свои соболезнования выразила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Ушел из жизни Олесь Терещенко. Талантливый журналист... Не верится. Искренние соболезнования родным", – написала Беца в Twitter.

Пішов з життя Олесь Терещенко. Талановитий журналіст... Не віриться. Найщиріші співчуття рідним. pic.twitter.com/0fGXC81Nnb — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 13 марта 2018 г.

"Благородный, требовательный, надежный. Говорил то, что думал и делал то, что говорил. Одно из самых светлых воспоминаний о Лесе – это лето. Он всегда боролся честно и до последнего – и в команде, и один. RIP", – написала в своем Facebook известная журналистка и телеведущая Людмила Добровольская.