Смерть Олеся Терещенко: соцсети выражают соболезнования
На смерть известного украинского журналиста и телеведущего Олеся Терещенко с грустью отреагировали пользователи социальных сетей. Так, люди выражают в сети свои соболезнования.
Отметим, что Терещенко умер вечером 12 марта в возрасте 43 лет после продолжительной борьбы с раком.
Так, на страницах в соцсетях свои соболезнования о смерти Терещенко выражают его друзья и коллеги. Они также делятся воспоминаниями о журналисте.
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В частности, свои соболезнования выразила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Ушел из жизни Олесь Терещенко. Талантливый журналист... Не верится. Искренние соболезнования родным", – написала Беца в Twitter.
"Благородный, требовательный, надежный. Говорил то, что думал и делал то, что говорил. Одно из самых светлых воспоминаний о Лесе – это лето. Он всегда боролся честно и до последнего – и в команде, и один. RIP", – написала в своем Facebook известная журналистка и телеведущая Людмила Добровольская.