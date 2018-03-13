Умер Олесь Терещенко: биография известного журналиста

Сердце Олеся Терещенко, известного украинского журналиста и телеведущего, перестало биться вечером 12 марта. Кем был и чем жил журналист, как начинался его творческий путь – читайте на сайте "24" факты из биографии Олеся Терещенко.

О смерти Олеся Терещенко сообщила утром его коллега Юлия Спасокукоцкая. Летом 2017 года журналист сообщил, что у него рак. Все это время он мужественно боролся со страшной болезнью. Друзья рассказывают, что он до последнего улыбался. Как жил этот оптимистичный человек, читайте дальше.

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Биография Олеся Терещенко

Творческий путь

Олесь Терещенко родом из Донецка. Родился 9 января 1975 года. Любовь к журналистике зародилась в нем еще с детства. Оно и не удивительно, ведь его отец Владимир Терещенко тоже был журналистом – корреспондентом УТ на Донетчине. Именно на родительский профессиональный магнитофон Олесь с братом записывали свои первые юмористические программы. Во время обучения в средней школе посещал школу журналистики Донецкого университета. В последнем классе парень ездил с отцом на съемки, сообщает UA:Первый.



В последние годы Олесь Терещенко был ведущим ток-шоу "Про головне" на UA:Первом

Олесь Терещенко окончил факультет журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Мечтал поднять государственное телевидение на новый уровень. Уже на четвертом курсе пошел работать в программе "Післямова" Александра Ткаченко.

В составе новой команды "Післямови" в 1997 году создал Телевизионную службу новостей на канале "1+1". Год назад Терещенко провел свой первый выпуск новостей – съемочная группа залила студийные декорации шампанским, поздравляя коллегу с дебютом. Совмещал эфиры с руководством международным отделом новостей, репортажами из многих стран мира, документальными фильмами в "ТСН-особливий погляд", специальными прямоэфирными проектами.

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После Оранжевой революции стал руководителем и ведущим еженедельника "ТСН. Підсумки". Однако в 2008-м покинул пост ведущего основного выпуска "ТСН" из-за смены собственника и редакционной политики "1+1".

С января 2009-го Терещенко начал работать на Первом Национальном. Там вел главные выпуски новостей (до 2010-го), а затем ушел в ток-шоу "Про головне", которое до сих пор продолжается на UA:Первом.

Как сообщил Зураб Аласания, у Терещенко были планы относительно нового проекта на Общественном в 2018 году.

Награды

В 2005 году получил звание заслуженного журналиста, премию "Человек года" и вместе с командой программы "ТСН. Підсумки" награду "Телетриумф". В 2010-м получил Почетную грамоту Кабинета министров Украины.



Олесь Терещенко на церемонии награждения премии "Человек года"

Тяжелая болезнь Олеся Терещенко

В августе 2017 года журналист Олесь Терещенко рассказал, что у него тяжелое онкологическое заболевание. В течение нескольких месяцев продолжался сбор денег на дорогостоящее лечение.



В 2017-м Олесь Терещенко сообщил, что у него рак

Сердце Олеся перестало биться 12 марта в 18:40. У него была просьба, чтобы его похоронили или рядом с отцом на кладбище на Нивках, или на "Байковом".

Друзья Терещенко рассказывают, что он всегда был оптимистом.

"Олесь боролся с онкологическим заболеванием, проходил курсы химиотерапии и, несмотря на сложную болезнь, не терял оптимизм и веру, что совсем скоро вернется на экраны с программой "Про головне" на UA:Первый", – говорится в сообщении телеканала UA:Первый в Facebook.

Похороны умершего украинского телеведущего Олеся Терещенко состоятся в среду, 14 марта. Точное место похорон журналиста пока неизвестно.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким Олеся Терещенко.

Светлая память!