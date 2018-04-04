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Помер колишній політичний в’язень Кремля Солошенко

692 Читать новость на русском
Помер Юрій Солошенко
Помер Юрій Солошенко / ТСН

Помер українець Юрій Солошенко, якого у 2016 році було звільнено з російської в'язниці за обміном разом з Геннадієм Афанасьєвим на обвинувачених у сепаратизмі росіян Євгенія Мефьодова та Максима Сакауова.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Вранці прийшла смс від сина Юрія Солошенко, що сьогодні (4 квітня, – "24") помер Юрій Данилович. Він був дуже світлою і прекрасною людиною", – йдеться у повідомленні.

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У Росії Юрія Солошенка затримали в 2014 році – звинуватили в спробі купити секретні документи та співробітництві з "фашистським режимом" в Україні. Там засудили "за шпигунство" до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

У 2016 році його обміняли на росіянина. Москва погодилась віддати Юрія Солошенка через те, що у Юрія Даниловича був рак.

Він боровся весь цей час, йому допомагали сім'я і добрі люди. Щаслива, що вдалося в червні 2016 його витягнути і він був цей час в колі сім'ї. Ви завжди раділи щиро, коли нам вдавалося ще когось витягнути, раділи як за рідних, ви знали ціну свободи і поважали Україну,
– додала Геращенко.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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