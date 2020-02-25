Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

В Каире 25 февраля ушел из жизни бывший президент Египта Хосни Мубарак. Политик скончался на 92 году жизни после сложной операции.

О смерти бывшего президента Египта сообщает издание Mada Masr. Последние дни жизни он находился в реанимации.

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Известно, что несколько недель назад в военном госпитале Мубараку сделали операцию на кишечник. Сначала состояние его здоровья улучшилось, но не было полностью стабильным. Через несколько дней экс-президенту стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он и умер.

Заметим, Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и руководил страной в течение 30 лет. В отставку политик ушел 11 февраля 2011 года после массовых антиправительственных протестов, которые вспыхнули в нескольких арабских странах в следствии экономических и социальных проблем.

Что надо знать о президентстве Мубарака в Египте?

Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и руководил страной в течение 30 лет.

В отставку политик ушел в 2011 году после массовых антиправительственных протестов.

Главное о Революцию в Египте. В конце января в Египте начались массовые митинги против режима Мубарака в следствии экономических и социальных проблем. Протестующие требовали: отставки президента, отмены чрезвычайного положения в стране, реальной борьбы с безработицей, увеличения минимальной зарплаты, обеспечение свободы слова и тому подобное.

Тогда во время протестов погибли почти 1000 человек, еще 6 тысяч – пострадали. Сначала в их смерти обвинили Мубарака, но впоследствии суд снял с президента эти обвинения.

Однако активисты добились своего и Хосни Бубарак 11 февраля 2011 года сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил Египта.



Революция в Египте в 2011 году / фото sites.manchester.ac.uk