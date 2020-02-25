13:44
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 февраля
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

      - Читати новину українською
      Умер Хосни Мубарак / Фото из Twitter

      В Каире 25 февраля ушел из жизни бывший президент Египта Хосни Мубарак. Политик скончался на 92 году жизни после сложной операции.

      О смерти бывшего президента Египта сообщает издание Mada Masr. Последние дни жизни он находился в реанимации.

      Читайте также: Умерла Валентина Шевченко – единственная женщина, которая возглавляла Верховный Совет УССР

      Известно, что несколько недель назад в военном госпитале Мубараку сделали операцию на кишечник. Сначала состояние его здоровья улучшилось, но не было полностью стабильным. Через несколько дней экс-президенту стало хуже и его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он и умер.

      Заметим, Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и руководил страной в течение 30 лет. В отставку политик ушел 11 февраля 2011 года после массовых антиправительственных протестов, которые вспыхнули в нескольких арабских странах в следствии экономических и социальных проблем.

      Что надо знать о президентстве Мубарака в Египте?

      Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году и руководил страной в течение 30 лет.

      В отставку политик ушел в 2011 году после массовых антиправительственных протестов.

      Главное о Революцию в Египте. В конце января в Египте начались массовые митинги против режима Мубарака в следствии экономических и социальных проблем. Протестующие требовали: отставки президента, отмены чрезвычайного положения в стране, реальной борьбы с безработицей, увеличения минимальной зарплаты, обеспечение свободы слова и тому подобное.

      Тогда во время протестов погибли почти 1000 человек, еще 6 тысяч – пострадали. Сначала в их смерти обвинили Мубарака, но впоследствии суд снял с президента эти обвинения.

      Однако активисты добились своего и Хосни Бубарак 11 февраля 2011 года сложил с себя президентские полномочия, передав власть Высшему совету Вооруженных сил Египта.


      Революция в Египте в 2011 году / фото sites.manchester.ac.uk

      Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Потери Египет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:56 Лекции с автоматом и орден за мужество: самые громкие скандалы с Татьяной Чорновол
      Олег Терещенко
      сегодня , 08:40 Количество вылеченных от коронавируса растет: чего ждать Китаю после эпидемии?
      Ель Мюрид
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 07:50 Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      Анатолій Максимов
      сегодня , 07:20 Минские соглашения: что это и почему документ нуждается в изменениях
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук