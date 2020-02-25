Помер колишній президент Єгипту Хосні Мубарак

У Каїрі 25 лютого пішов з життя колишній президент Єгипту Хосні Мубарак. Політик помер у лікарні на 92 році життя після складної операції.

Про смерть колишнього президента Єгипту повідомляє видання Mada Masr. Останні дні життя він перебував у реанімації.

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Відомо, що кілька тижнів тому у військовому госпіталі Мубараку зробили операцію на кишечник. Спочатку стан його здоров'я покращився, але не був повністю стабільним. Через кілька днів експрезиденту погіршало і його перевели у відділення інтенсивної терапії. Там він і помер.

Що треба знати про президентство Мубарака в Єгипті?

Хосні Мубарак став президентом Єгипту у 1981 році та керував країною протягом 30 років.

У відставку політик пішов у 2011 році після масових антиурядових протестів.

Головне про Революцію у Єгипті. Наприкінці січня в Єгипті розпочали масові мітинги проти режиму Мубарака через економічні та соціальні проблеми. Протестувальники вимагали: відставки президента, скасування надзвичайного стану в країні, реальної боротьби з безробіттям, збільшення мінімальної зарплати, забезпечити свободу слова тощо.

Тоді під час протестів загинули майже 1000 осіб, ще 6 тисяч – постраждали. Спочатку у їх смерті звинуватили Мубарака, але згодом суд зняв з президента ці обвинувачення.

Проте активісти домоглися свого і Хосні Бубарак 11 лютого 2011 року склав із себе президентські повноваження, передавши владу Вищій раді Збройних сил Єгипту.



Революція у Єгипті в 2011 році / фото sites.manchester.ac.uk