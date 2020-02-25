Помер Хосні Мубарак: що відомо про колишнього президента Єгипту

Колишній президент Єгипту помер 25-го лютого 2020 року на 92-ому році життя. 24 канал вирішив нагадати його біографію.

Він правив країною 30 років (з 1981 по 2011 роки), але не пережив Арабської Весни.

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У 1978 році була заснована Національно-демократична партія, яку очолив сам Мубарак. В січні 1981 року він став її генсеком. Цей же рік розділив його життя на до та після. Справа в тому, що 6 жовтня 1981 року на військовому параді був убитий президент Анвар Садат, а Мубарака поранили в руку, хоча він сидів поряд. Вогонь відкрили військові з вантажівки.

Вже 14 жовтня Мубарак став лідером країни і ввів в дію надзвичайний стан. Він так і...залишився. Уряд пояснював це необхідністю боротьби з ісламістами та терористами. Розпочалися чистки проти наближених до режиму Садата та його родини. Далі Мубарака, який фактично став наполовину військовим вождем, просто переобирали на референдумах 1987, 1993 та 1999 років, виборів фактично не було, кандидатура була одна. Мубарак сам був шість разів атакований з ціллю вбивства.

Хосні Мубарак та президент Анвар Садат на тому самому параді, коли Садата вбили/ photo: internewscast

У 2005 році були прийняті зміни до Конституції, за яких стало можливо висувати кандидатів на виборах президента. Та перемагав все одно Мубарак, а деяких опозиціонерів просто заарештовували. В країні був високий рівень безробіття та корупції. Мубарака критикували, що він більше цінить приватний капітал та приватизацію, а не простих робітників. З іншого боку, доля тих, хто живе у великій бідності, була за Мубарака невеликою серед країн третього світу.

Він зарекомендував себе як потужний союзник Заходу та борець проти опозиції вдома. За перші роки правління, Мубарак вивів Єгипет з економічної та дипломатичної ізоляції, покращив або відновив відносини з арабськими сусідами. У 1991 році підтримав США під час операції "Буря в пустелі" та направив в Кувейт чималий єгипетський контінгент.

Біографія Мубарака: дитинство

Народився маленький Хосні 4 травня 1928 року у маленькому селі Кафр-ель-Мусайлах у дельті річки Ніл, на північний захід від Каїра. У той час це було королівство Єгипет, яким правив його перший король Ахмед Фуад I. І було цій державі всього шість років з моменту появи.

Батько Мубарака мав трохи землі, але працював чиновником в судовій системі. Після революції 1952 року та повалення монархії, був переведений в міністерство юстиції Єгипту у якості інспектора. Хосні отримав освіту у найближчому місті Шибин ал-Куме, любив спорт.

Військова кар’єра

Як життєвий шлях юний Хосні обрав кар’єру в армії. У 1949 році закінчив військову академію в Каїрі у чині лейтенанта, а у 1952 був зарахований до ескадрильї, згодом – до бомбардувальної авіації. Декілька років був інструктором ВПС Єгипту. А далі сталася Суецька криза 1956 року проти Ізраїлю через необхідність владнати статус Суецького каналу.

Після першого "бойового хрещення" Мубарак поїхав вчитися в СРСР, причому відразу в сучасний Киргизстан, де закінчив Фрунзенське військове авіаційне училище. Після повернення брав участь у громадянській війні в Ємені у 1962-1963 рр, а у 1967 – у Шестиденній війні, коли авіація Єгипту зазнала нищівної поразки.

Перша військова-політична посада – голова штабу ВПС країни. На неї Мубарака у 1969 році призначив президент Єгипту Гамаль Абдель Насер. У 1970-х роках Мубарак знову воює з Ізраїлем, стає заступником міністра оборони Єгипту, очолює усі військово-повітряні сили держави, отримує звання головного маршала.

У 1975 році новий президент Анвар Садат призначає Мубарака своєю правою-рукою – віце-президентом. Так закінчується життя військового, але починається політичне життя Хосні Мубарака.

Арабська Весна та падіння Мубарака

Акція протесту в Єгипті у 2011 році/ photo: pinterest.com

2011 рік. Хосні Мубарак був при владі в Єгипті вже 30 років. За цей час його клан вже дуже прикипів до своїх місць біля "фараона". Але у січні розпочалися вуличні демонстрації з вимогами демократії, покращення економічного стану країни, відставки уряду та президента. Реального захисту у бідних верств населення як не було тоді так немає і зараз. Єгиптян підштовхнув приклад Тунісу, де Арабська Весна брала свій початок. Єгипетським "Майданом" стає центральна площа Каїру – Тахрір.

Протести та протистояння з силами безпеки продовжувались до початку лютого 2011 року. У відповідь на побиття, блокування інтернету та арешти, “вулиця” спаловала поліцейські відділки та пожежні частини. 28 січня протестувальники захопили Суец та канал, спалена мерія в Александрії, відбуваються атаки на інші державні установи.

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Через день уряд йде у відставку. Мубарак відновлює посаду віце-президента, яку ніхто не займав з 1981 року, на неї призначено колишнього голову розвідки Омара Сулеймана. 1 лютого відбувся "марш мільйонів", тоді ж Мубарак вперше виступив по телебаченню. Він сказав, що не буде висуватися на виборах 2011 р. Це не зупиняє протести і 2 лютого армія починає стріляти у повітря. Через 8 днів, Мубарак передає частину повноважень Омару Сулейману. 11 лютого 2011 року йде у відставку, Єгиптом стала керувати Вища Рада військових.

Арешт, суд та останні роки життя

Хосні Мубарак та два його сини під час судового процесу/ photo: Middle East Online

Фактично відразу після зречення Хосні Мубарак був заарештований: спочатку у резиденції в Шарм-ель-Шейху, а 13 квітня 2011 року був взятий під варту та переведений до в’язниці. Вже тоді він був тяжко хворим і міг перебувати на суді здебільшого на транспортабельному лікарняному ліжку. Ні він ні його сини провини не визнавали. Але суд визнав їх винними у насиллі та вбивстві сотень протестуючих. Колишньому президенту Мубараку 2 червня 2012 року був винесений вирок – довічне ув’язнення, яке він відбував у в’язниці Тора.

Тодішній президент Мохамед Мурсі (який теж вже помер і теж був скинутий та судимий) згодом відмінив рішення суду. Мубарака звільнили, але ненадовго. 21 травня 2014 року йому зачитали новий вирок – 3 роки за гратами за корупцію. Але вже 29 листопада був виправданий, у 2015 році знову заарештований та відпущений.

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За інформацією німецьких ЗМІ, капітал Мубарака складав на 2011 рік 70 млрд доларів США. Врешті-решт, Касаційний суд Єгипта в 2017 році зняв усі звинувачення проти Мубарака у справі про вбивства учасників акцій протесту. Це рішення було фінальним, його не можна було оскаржити.

Винними зробили рух "Брати-мусульмани" та організацію "ХАМАС". Ексголова МВС та шість інших топ-посадовців Єгипту часів Мубарака теж були виправдані. 24 травня 2017 року Мубарак залишив військовий шпиталь та повернувся додому. Загалом його воля, у той чи інший спосіб, була обмежена шість років. Він сказав, що наближається до кінця життя з "чистою совістю" та вважав, що його життя "оцінить та посудить історія".