Умер Хосни Мубарак: что известно о бывшем президенте Египта

Бывший президент Египта умер 25-го февраля 2020 года на девяносто втором году жизни. 24 канал решил напомнить его биографию.

Он правил страной 30 лет (с 1981 по 2011 годы), но не пережил Арабскую Весну.

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В 1978 году была основана Национально-демократическая партия, которую возглавил сам Мубарак. В январе 1981 года он стал ее генсеком. Этот же год разделил его жизнь на до и после. Дело в том, что 6 октября 1981 года на военном параде был убит президент Анвар Садат, а Мубарака ранили в руку, хотя он сидел рядом. Огонь открыли военные из грузовика.

Уже 14 октября Мубарак стал лидером страны и ввел в действие чрезвычайное положение. Оно так и... осталось. Правительство объясняло это необходимостью борьбы с исламистами и террористами. Начались чистки против приближенных к режиму Садата и его семьи. Далее Мубарака, который фактически стал наполовину военным вождем, просто переизбирали на референдумах 1987, 1993 и 1999 годов, выборов фактически не было, кандидатура была одна. Мубарак сам был шесть раз атакован с целью убийства.

Хосни Мубарак и президент Анвар Садат на том самом параде, когда Садата убили / photo: internewscast

В 2005 году были приняты изменения в Конституцию, при которых стало возможно выдвигать кандидатов на выборах президента. Но побеждал все равно Мубарак, а некоторых оппозиционеров просто арестовывали. В стране был высокий уровень безработицы и коррупции. Мубарака критиковали, что он больше ценит частный капитал и приватизацию, а не простых рабочих. С другой стороны, доля тех, кто живет в большой бедности, была при Мубараке небольшой среди стран третьего мира.

Он зарекомендовал себя как мощный союзник Запада и борец против оппозиции дома. За первые годы правления, Мубарак вывел Египет из экономической и дипломатической изоляции, улучшил или восстановил отношения с арабскими соседями. В 1991 году поддержал США во время операции "Буря в пустыне" и направил в Кувейт большой египетский контингент.

Биография Мубарака: детство

Родился маленький Хосни 4 мая 1928 года в маленьком селе Кафр-эль-Мусайлах в дельте реки Нил, северо-западнее Каира. В то время это было королевство Египет, которым правил его первый король Ахмед Фуад I. И было этой стране всего шесть лет с момента появления.

У отца Мубарака было немного земли, но работал чиновником в судебной системе. После революции 1952 года и свержения монархии, был переведен в министерство юстиции Египта в качестве инспектора. Хосни получил образование в ближайшем городе Шибин ал-Куме, любил спорт.

Военная карьера

Как жизненный путь юный Хосни выбрал карьеру в армии. В 1949 году окончил военную академию в Каире в чине лейтенанта, а в 1952 был зачислен в эскадрилью, затем – в бомбардировочную авиацию. Несколько лет был инструктором ВВС Египта. А дальше произошел Суэцкий кризис 1956 года против Израиля из-за необходимости решить статус Суэцкого канала.

После первого "боевого крещения" Мубарак уехал учиться в СССР, причем сразу в современный Кыргызстан, где окончил Фрунзенское военное авиационное училище. По возвращении участвовал в гражданской войне в Йемене в 1962-1963 гг, а в 1967 – в Шестидневной войне, когда авиация Египта потерпела сокрушительное поражение.

Первая военно-политическая должность – председатель штаба ВВС страны. На нее Мубарака в 1969 году назначил президент Египта Гамаль Абдель Насер. В 1970-х годах Мубарак снова воюет с Израилем, становится заместителем министра обороны Египта, возглавляет все военно-воздушные силы государства, получает звание главного маршала.

В 1975 году новый президент Анвар Садат назначает Мубарака своей правой-рукой – вице-президентом. Так заканчивается жизнь военного, но начинается политическая жизнь Хосни Мубарака.

Арабская Весна и падение Мубарака



Акция протеста в Египте в 2011 году / photo: pinterest.com

2011 год. Хосни Мубарак был у власти в Египте уже 30 лет. За это время его клан уже очень прикипел к своим местам у "фараона". Но в январе начались уличные демонстрации с требованиями демократии, улучшения экономического состояния страны, отставки правительства и президента. Реальной защиты у бедных слоев населения как не было тогда так нет и сейчас. Египтян подтолкнул пример Туниса, где Арабская Весна брала свое начало. Египетским "Майданом" становится центральная площадь Каира – Тахрир.

Протесты и противостояние с силами безопасности продолжались до начала февраля 2011 года. В ответ на избиение, блокирование интернета и аресты, "улица" сжигала полицейские участки и пожарные части. 28 января протестующие захватили Суэц и канал, сожжена мэрия в Александрии, происходят атаки на другие государственные учреждения.

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Через день правительство уходит в отставку. Мубарак восстанавливает должность вице-президента, которую никто не занимал с 1981 года, на нее назначен бывший председатель разведки Омар Сулейман. 1 февраля состоялся "марш миллионов", тогда же Мубарак впервые выступил по телевидению. Он сказал, что не будет выдвигаться на выборах 2011 года. Это не останавливает протесты и 2 февраля армия начинает стрелять в воздух. Через 8 дней, Мубарак передает часть полномочий Омару Сулейману. 11 февраля 2011 года уходит в отставку, Египтом стал управлять Высший Совет военных.

Арест, суд и последние годы жизни



Хосни Мубарак и два его сына во время судебного процесса / photo: Middle East Online

Фактически сразу после отречения Хосни Мубарак был арестован: сначала в резиденции в Шарм-эль-Шейхе, а 13 апреля 2011 года был взят под стражу и переведен в тюрьму. Уже тогда он был тяжело больным и мог находиться на суде в основном на транспортабельной больничной койке. Ни он ни его сыновья вины не признавали. Но суд признал их виновными в насилии и убийстве сотен протестующих. Бывшему президенту Мубараку 2 июня 2012 года был вынесен приговор – пожизненное заключение, которое он отбывал в тюрьме Тора.

Тогдашний президент Мохамед Мурси (который тоже уже умер и тоже был свергнут и судим) со временем отменил решение суда. Мубарака освободили, но ненадолго. 21 мая 2014 года ему зачитали новый приговор – 3 года за решеткой за коррупцию. Но уже 29 ноября был оправдан в 2015 году снова арестован и отпущен.

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По информации немецких СМИ, капитал Мубарака составлял на 2011 год 70 млрд долларов США. В конце концов, Кассационный суд Египта в 2017 году снял все обвинения против Мубарака по делу об убийствах участников акций протеста. Это решение было финальным, его нельзя было обжаловать.

Виновными сделали движение "Братья-мусульмане" и организацию "ХАМАС". Экс-глава МВД и шесть других топ-чиновников Египта времен Мубарака тоже были оправданы. 24 мая 2017 года Мубарак покинул военный госпиталь и вернулся домой. В целом его свобода, в той или иной степени, была ограничена шесть лет. Он сказал, что приближается к концу жизни с "чистой совестью" и считал, что его жизнь "оценит и посудит история".