Самые богатые государственные лидеры в истории

Официальная заработная плата руководителей государств и правительств мира обычно отличается в очень широком диапазоне – от небольшой до очень серьезной.

Правда, многие премьеры и президенты успевают разбогатеть еще до того, как занимают свои официальные должности, а другие вдруг становятся богачами во время своих официальных властных каденций. Кто же из них может считаться самым богатым в новой истории?

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Мы решили сделать небольшой перечень таких государственных лидеров. Сразу следует отметить несколько моментов. Во-первых, в этом списке не присутствуют коронованные особы вроде саудовских шейхов или других глав правящих династий: их богатство – это богатство всей страны, они являются официальными владельцами своих государств. Во-вторых, этот перечень содержит бывших лидеров государств, которые уже умерли, а также действующих (официальных и неофициальных) лидеров, которые еще живы. Таким образом, с одной стороны, в нем можно увидеть экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который сохраняет статус неофициального лидера своей страны (и намерен снова баллотироваться на следующих выборах на премьерскую должность официально), а также бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который все еще сохраняет за собой титул "елбасы" – то есть, лидера своего государства; с другой же – в нем не нашлось места, скажем, для Петра Порошенко, потому что он уже полгода, как не является лидером Украины, а занимает лишь относительно скромное место руководителя депутатской фракции своей партии. И третье: в перечне указываются официальные данные в пересчете на сегодняшние курсы валют. Поэтому к любителям поболтать о том же Порошенко, который якобы "увеличил свое состояние в 82 раза", просьба не беспокоиться: автор оперирует подтвержденной информацией, а не буйной фантазией противников или, наоборот, сторонников того или иного лидера.

Итак, начинает наш список самый "бедный" в новейшей истории лидер: последнее, 35-е место занял Наполеон Бонапарт: $400 млн.

Рожденный на Корсике в довольно небогатой семье, после Великой Французской революции Наполеон Бонапарт стал самопровозглашенным императором французов и завоевал в начале XIX столетия почти всю Европу. На то время он накопил богатств на 100 миллионов франков. По тогдашнему курсу франк стоил 20 американских центов, поэтому сейчас эта сумма оценивается примерно в 400 миллионов долларов.

34. Джордж Вашингтон, $553 млн

Джордж Вашингтон считается вторым по богатству президентом США всех времен. Ему принадлежали сотни рабов, которые работали на более чем 3 тысячах гектаров плантаций, распределенных между пятью поместьями в Маунт Верноне. Один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки имел также земли в разных штатах – от Вирджинии до Нью-Йорка.

33. Ухуру Кеньята, $562 млн

Президент Кении – первый из живых ныне государственных лидеров в этом перечне. Он является владельцем 200 тысяч гектаров первоклассной плодородной земли, которую получил в наследство от своего отца Джомо Кеньяты, первого президента Кении. Кроме того, он владеет акциями крупнейшего молокоперерабатывающего комбината своей страны, а также банковскими акциями и акциями телеканала.

32. Теодоро Обьянг Нгуема Мбасого, $752 млн

Мбасонго, который с 1979 года занимает пост президента богатой нефтью Экваториальной Гвинеи, нажил многомиллионное состояние именно на этом посту – в то время, как большинство жителей его страны живут в нищете, получая меньше, чем один доллар в день. Этот коррумпированный диктатор может позволить себе все: от виллы в Малибу до коллекции автомобилей, которая состоит из нескольких "Бугатти вейронов", "Бентли" и "Ламборджини".

31. Нурсултан Назарбаев, $1 млрд

В юности – пастух, в молодости – инженер-металлург, затем партийный функционер, Нурсултан Назарбаев является первым миллиардером в нашем перечне и рекордсменом среди лидеров государств: он правил Казахстаном почти 30 лет, и в настоящее время остается безоговорочным лидером своей страны. Свое богатство он накопил при помощи коррупции, отнятия активов у оппозиционных олигархов и выстраивания клановой, "семейной" системы управления.

29-30. Фидель Кастро, $1,1 млрд

В общем Фидель Кастро руководил своим государством даже дольше, чем Назарбаев: с 1959 по 1976 год он был премьером, а с 1976 по 2008 – президентом Кубы. Преданный марксист-ленинец, Фидель ввел в своей стране социализм с его распределением и общей бедностью, но о себе при том не забывал. "Личный" результат его социалистического правления – свыше миллиарда долларов на зарубежных счетах.

29-30. Ислам Каримов, $1,1 млрд

С 1989 по 2016 год (до самой смерти) Ислам Каримов правил Узбекистаном – еще с того времени, как это была советская республика Узбекистан. Президент руководил железной рукой, не взирая ни на права человека, ни на человеческую жизнь. Он открыто грабил государственную кассу, набивая собственные карманы.

28. Эдвард Смит-Стэнли, 14-й герцог Дерби, $1,3 млрд

Четырнадцатый герцог Дерби, достопочтенный пэр Англии Эдвард Смит-Стэнли был самым богатым премьер-министром Соединенного Королевства. Он руководил правительством Ее величества три каденции подряд и ушел в отставку, как старейший в истории за время правления премьер-тори. Аристократ, владелец огромных земельных угодий – его капитал оценивался в 1860-х годах в 9,3 млн долларов США, что соответствует сегодняшним 1,3 млрд.

26-27. Акбар Хашеми Рафсанжани, $1,4 млрд

Четвертый президент Ирана, Акбар Хашеми Рафсанжани происходит из богатой семьи и длительное время занимался семейным бизнесом, приумножая богатство. На момент своей смерти в 2017 году он имел почти полтора миллиарда долларов.

26-27. Роберт Мугабе, $1,4 млрд

Премьер-министр Зимбабве с 1980 по 2017 год, Роберт Мугабе несет ответственность за экономический коллапс своей некогда весьма богатой страны. Богатства Зимбабве перетекли в его семейный бюджет. В то время, как Зимбабве обанкротилось – Мугабе вкладывал украденные деньги в недвижимость и зарубежные компании.

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25. Башар аль-Асад, $1,7 млрд

Сирийский диктатор, "подопечный" Кремля и Тегерана, обвиняется в том, что украл у своей страны около 122 млрд долларов. Более реалистичный анализ, проведенный британским изданием The Guardian, дает другие данные: около 1,7 млрд долларов сейчас находятся в его собственности.

24. Али Бонго Ондимба, $2 млрд

По данным международных аудиторских компаний, президент Габуна Али Бонго Ондимба положил в свой карман около 25% ВНП своей страны. Таким образом, скорее всего, он имеет гораздо больше денег, чем официальные "жалкие" два миллиарда долларов. Помимо других объектов, он имеет роскошную виллу в Париже, которая стоит 138 млн долларов.

23. Саддам Хуссейн, $2,5 млрд



Саддам Хуссейн

Президент Ирака, как и многие подобные ему лидеры, сначала стал президентом, а уже потом – миллиардером. Знаменитый диктатор часто путал государственный карман с собственным в пользу последнего, имел 89 дворцов, коллекцию автомобилей класса люкс, а также был акционером многих медийных концернов – например, французского Lagardère SCA.

22. Себастиан Пиньера, $2,8 млрд

Чилийский президент Себастьян Пиньера, в отличие от многих своих коллег, стал миллиардером еще до того, как возглавил свою страну. Он является основателем кредитной компании Bancard, которая и принесла ему нынешнее богатство.

20-21. Жень Жибао, $3 млрд

Жень Жибао, премьер-министр КНР с 2003 по 2013 годы, собрал свои миллиарды именно как глава китайского правительства. По данным анализа газеты New York Times, лидер Коммунистической партии Китая является владельцем трех миллиардов долларов США, что не мешает ему быть пламенным коммунистом.

20-21. Дэниел Арап Мои, $3 млрд

Президент Кении с 1978 по 2002 год. За время своего президентства он перевел на тайные банковские счета за границей более миллиарда долларов, еще больше – вложил в недвижимость по всему миру. По данным Forbes, ему принадлежат акции ряда нефтегазовых предприятий, 100 тысяч гектаров земли в Австралии, а также акции банков и морских перевозчиков. Неплохое дополнение к президентской пенсии.

19. Ильхам Алиев, $3,2 млрд

Автократ Ильхам Алиев является президентом Азербайджана с 2003 года, он получил эту должность в наследство от своего отца, Гейдара Алиева, который руководил Азербайджаном еще с советских времен. Его обвиняют в миллиардных кражах и в том, что он через своих людей контролирует всю банковскую систему Азербайджана.

18. Франсиско Франко, $3,8 млрд

Каудильо Франсиско Франко был диктатором Испании с 1939 года и до самой своей смерти в 1975 году. Он несет ответственность за убийство сотен тысяч людей, прежде всего – республиканцев и других политических диссидентов. Оценка его богатства была проведена после его смерти: цифра достигла 100 млрд песет, что соответствует сегодняшним 3,8 млрд долларов.

17. Ким Чен Ир, $4,3 млрд

Еще один диктатор, который издевался над собственным народом – "сияющий лидер" КНДР Ким Чен Ир. Его собственное богатство тоже происходит, вообще-то, из бюджета Северной Кореи: в то время, как по стране волна за волной катился голод, "черной кассой" северокорейского деспота занимался такой себе Ри Су Ен, бывший посол Северной Кореи в Швейцарии – деньги хранились на нескольких номерных счетах в швейцарских банках.

16. Дональд Трамп, $4,7 млрд



Дональд Трамп

Самый богатый президент США всех времен (он обставил в этой категории даже Джорджа Вашингтона) пережил несколько банкротств, но на момент своего переезда в Белый дом в 2016 году уже буквально плавал в деньгах. Правда, по данным журнала Forbes, его состояние за прошедшие два года сократилось с 4,7 до 3,1 млрд долларов, но эти данные неточные, потому что Трамп является единственным в американской истории президентом, который не обнародовал свою налоговую декларацию. Закон этого, правда, не требует, но двухсотлетняя традиция "президентской честности" Трампом была нарушена.

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14-15. Сани Абаха, $5 млрд

С 1993 года и до самой смерти в 1998 году Сани Абаха был фактическим диктатором Нигерии. Как и многие другие африканские лидеры, он отличился, прежде всего, пренебрежением правами человека, мошенничеством и коррупцией. После его смерти новое нигерийское правительство нашло на его тайных счетах в Швейцарии 4 миллиарда долларов, а еще миллиард так и не был найден до сих пор.

14-15. Ким Чен Ын, $5 млрд

Сыночек северокорейского диктатора Ким Чен Ира, тоже, как и батюшка – северокорейский диктатор Ким Чен Ын – продолжил отцовскую традицию краж и приумножил личный капитал. Правда, получив европейское образование в Швейцарии, нынешний "сияющий лидер" отличается от отца большими запросами: он держит целую флотилию роскошных яхт, парк дорогих автомобилей и является ценителем старинных вин. Ну, может себе позволить...

13. Адольф Гитлер, $6,5 млрд



Адольф Гитлер

Адольф Алоизович Шикльгрубер, сын простого австрийского бауэра из Каринтии, неудавшийся художник и архитектор, храбрый ефрейтор и кавалер "Железного креста", а также – худший на данный момент диктатор всех времен и народов, неплохо заработал своей диктатурой. Он убил миллионы людей и накопил миллиарды денег. От одной принудительной продажи книги "Майн Кампф", – которую распространяли примерно так же, как в советские времена подписку на "Правду" и "Известия", – он получил более 200 миллионов райхсмарок. В целом же, со всеми дворцами, квартирами и награбленными картинами и скульптурами, его капитал на момент смерти оценивался в 1,1 миллиард райхсмарок, что составляет на сегодня 6,5 миллиардов долларов.

12. Сесе Секо Мобуту, $7,9 млрд

Еще один персонаж из длинного ряда африканских диктаторов: Сесе Секо Мобуту, с 1965 до 1997 – президент Заира, страны, которая сейчас называется Демократическая Республика Конго. Еще один президент, который разбогател исключительно благодаря своему президентству и блаженствовал, пока его народ побирался в нищете: держал роскошные дворцы у себя в стране, не менее роскошные резиденции в Париже и особенно любил розовое шампанское "Вдова Клико" стоимостью в тысячи долларов за бутылку.

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11. Сильвио Берлускони, $9,6 млрд

Сильвио Берлускони по прозвищу "Иль Кавальеро" трижды занимал пост премьер-министра Италии в период между 1994 и 2011 годами и, по прогнозам многих экспертов, может стать премьером в четвертый раз по результатам следующих выборов. Свою карьеру он начал, как застройщик, а в 1973 году занялся медиабизнесом, в котором и заработал свои основные деньги. Бывший владелец футбольного клуба "Милан", кроме всего прочего, является злостным неплательщиком налогов: он был дважды за это осужден. Известен также своей любовью к несовершеннолетним танцовщицам и дружбой с Владимиром Путиным.

10. Зин эль Абидин Бен Али, $11,2 млрд

Бывший президент Туниса, которого до сих пор люди вспоминают не иначе, как с проклятиями, Зин Абидин бен Али в течение своего президентства подмял под себя до 40 процентов всей тунисской экономики. Вместе со своей семьей он "заработал" таким образом свыше 11 миллиардов долларов.

9. Жозе Эдуардо душ Сантуш, $20 млрд

Бывший премьер-министр Анголы традиционно собрал свой капитал во время собственного президентства – в период с 1979 по 2017 год. Он считается самым богатым из ныне живущих африканских лидеров, в то время как его страна является самой бедной в Африке. Его дочь Изабель сегодня остается самой богатой женщиной Африки, имея 2,3 млрд долларов капитала.

8. Ибрагим Бабангида, $21,7 млрд

Президент Нигерии с 1985 по 1993 год считался бы одним из самых богатых из африканских диктаторов, если бы не умер. Та же самая история: генерал Бабангида ограбил собственный народ – только в 1992 году он положил себе в карман 12,4 млрд долларов, заработанных государственным нефтегазовым концерном.

7. Махатхир Мохаммад, $45,4 млрд

Старейший по возрасту премьер-министр мира, руководитель правительства Малайзии был премьером с 1981 по 2003 год, а в мае прошлого года снова занял эту должность в 93-летнем возрасте. Через своего доверенного сотрудника Тун Даима Зайнуддина, Махатхир Мохаммад украл у Малайзии почти 50 миллиардов долларов и распределил их на счета в 50 банках по всему миру.

6. Фердинанд Маркос, $53, 1 млрд

Фердинанд Маркос, президент Филиппин с 1972 по 1986 год – классический коррумпированный диктатор, отец печально известных "тонтон-макутов". Вместе со своей женой Имельдой, которая считается владелицей крупнейшей в мире коллекции дизайнерской обуви (больше тысячи пар), он украл более 50 миллиардов долларов.

5. Хайи Моххамед Сухарто, $54,2 млрд

Сухарто был президентом Индонезии 31 год подряд, вплоть до своей отставки в 1998 году. Деспот, которого международная организация Transparency International в 2004 году признала самым коррумпированным главой государства за 20 лет, во время своего президентства "вырос" из нищенского мелкого госслужащего до мультимиллиардера.

4. Али Абдулла Салех, $68,3 млрд

Али Абдулла Салех, с 1990 по 2012 год – президент еще одной бедной страны, Йемена, был настолько коррумпированным, насколько это было возможно. Перед его свержением в результате протестов так называемой "арабской весны", Салеха обвиняли в краже невероятных денежных сумм. По данным Совбеза ООН, его состояние достигало, только по официальным данным, 68,3 млрд, кроме того, несколько миллиардов так и не были найдены.

3. Хосни Мубарак, $78,7 млрд

Еще один арабский президент, который потерял свое кресло из-за "арабской весны". До 2011 года он 30 лет правил Египтом, а во время правления невероятно обогатился. Правда, газета Washington Times считает, что его капитал достигает неслыханных 700 млрд долларов, но доказанная сумма все же почти в десять раз меньше.

2. Владимир Путин, $206,3 млрд



Владимир Путин

Официальная заработная плата богатейшего из действующих президентов мира, Владимира Путина, составляла 673 тысячи долларов в период с 2011 по 2016 годы. На самом же деле, скромный бывший подполковник КГБ является владельцем более чем 200 миллиардов долларов, которыми распоряжаются несколько его личных "смотрящих". Эти деньги скрыты в многочисленных банках и инвестиционных фондах в странах Запада.

1. Муаммар аль-Каддафи, $224,8 млрд



Муаммар Каддафи

Титул самого богатого государственного лидера всех времен по сию пору принадлежит покойному ливийскому диктатору Муаммару аль-Каддафи. Глава так называемой "Ливийской Народной Социалистической джамахерии" (любят диктаторы-богачи социализм и коммунизм!) оставался у власти с 1977 до 2011 года. Невероятные деньги, которые он украл из государственной кассы своей страны, впрочем, не спасли его от страшной смерти в канализации Триполи.

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