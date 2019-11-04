Найбагатші державні лідери в історії

Офіційна заробітна платня керівників держав та урядів світу зазвичай відрізняється в дуже широкому діапазоні – від невеличкої й до дуже й дуже серйозної.

Щоправда, багато прем'єрів та президентів встигають збагатіти ще до того, як обіймають свої офіційні посади, а інші раптом стають багатіями під час своїх офіційних владних каденцій. Хто ж з них може вважатися найбагатшими в новій історії?

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Ми вирішили зробити невеличкий перелік таких державних лідерів. Одразу слід зазначити кілька моментів. По-перше, в цьому списку не присутні короновані особи на кшталт саудівських шейхів чи інших голів правлячих династій: їх багатство – це багатство всієї країни, вони є офіційними власниками своїх держав. По-друге, цей перелік містить колишніх лідерів держав, які вже померли, а також чинних (офіційних та неофіційних) лідерів, які ще живі. Таким чином, з одного боку, в ньому можна побачити експрем'єра Італії Сільвіо Берлусконі, який зберігає статус неофіційного лідера своєї країни (й має намір знову балотуватися на наступних виборах на прем'єрську посаду офіційно), а також колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який все ще зберігає за собою титулу "єлбаси" - тобто, лідера своєї держави; з іншого ж – в ньому не знайшлось місця, скажімо, для Петра Порошенка, тому що він вже пів року, як не є лідером України, а посідає лише відносно скромне місце керівника депутатської фракції своєї партії. І третє: в переліку зазначаються офіційні дані в перерахунку на сьогоднішні курси валют. Тому до любителів розпатякувати про того ж Порошенка, який нібито "збільшив свої статки в 82 рази", прохання не турбуватися: автор оперує підтвердженою інформацією, а не буйною фантазією супротивників або, навпаки, прихильників того чи іншого лідера.

Отже, починає наш список "найбідніший" в новітній історії лідер: останнє, 35-те місце посів Наполеон Бонапарт: $400 млн.

Народжений на Корсиці в доволі небагатій сім'ї, після Великої Французької революції Наполеон Бонапарт став самопроголошеним імператором французів та завоював на початку XIX століття майже всю Європу. На той час він накопичив багатств на 100 мільйонів франків. За тодішнім курсом франк коштував 20 американських центів, тож нині ця сума оцінюється приблизно в 400 мільйонів доларів.

34. Джордж Вашингтон, $553 млн

Джордж Вашингтон вважається другим за багатством президентом США всіх часів. Йому належали сотні рабів, які працювали на більш ніж 3 тисячах гектарів плантацій, розподілених між п'ятьма помістями в Маунт Верноні. Один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки мав також землі в різних штатах від Вірджинії до Нью-Йорка.

33. Ухуру Кеньята, $562 млн

Президент Кенії – перший з живих нині державних лідерів у цьому переліку. Він є власником 200 тисяч гектарів першокласної родючої землі, яку отримав у спадок від свого батька Джомо Кеньяти, першого президента Кенії. Окрім того, він володіє акціями найбільшого молокопереробного комбінату своєї країни, а також банківськими акціями та акціями телеканалу.

32. Теодоро Обьянг Нгуема Мбасого, $752 млн

Мбасонго, який з 1979 року обіймає посаду президента багатої нафтою Екваторіальної Гвінеї, зібрав багатомільйонні статки саме на цій посаді – в той час, як більшість жителів його країни живе в злиднях, отримуючи менш, ніж один долар на день. Цей корумпований диктатор може дозволити собі все: від вілли в Малібу до колекції автівок, яка складається з кількох "бугатті вейронів", "бентлі" та "ламборджині".

31. Нурсултан Назарбаєв, $1 млрд

В юності – пастух, в молодості – інженер-металург, потім – партійний функціонер, Нурсултан Назарбаєв є першим мільярдером в нашому переліку та рекордсменом серед лідерів держав: він правив Казахстаном майже 30 років і нині залишається беззаперечним лідером своєї країни. Своє багатство він накопичив за допомоги корупції, відняття активів у опозиційних олігархів та вибудування кланової, "сімейної" системи управління.

29-30. Фідель Кастро, $1,1 млрд

Загалом Фідель Кастро керував своєю державою навіть більше, ніж Назарбаєв: з 1959 по 1976 рік він був прем'єром, а з 1976 по 2008 – президентом Куби. Відданий марксист-ленінець, Фідель запровадив у своїй країні соціалізм з його розподілом та загальною бідністю, але себе при тому не забував. "Особистий" результат його соціалістичного правління – більш, ніж мільярд доларів на закордонних рахунках.

29-30. Іслам Карімов, $1,1 млрд

З 1989 по 2016 рік (до самої смерті) Іслам Карімов правив Узбекистаном – ще з того часу, як це була радянська республіка Узбекистан. Президент керував залізною рукою, не зважаючи ні на права людини, ані на людське життя. Він відкрито грабував державну касу, набиваючи власні кишені.

28. Едвард Сміт-Стенлі, 14-й герцог Дербі, $1,3 млрд

Чотирнадцятий герцог Дербі, високоповажний пер Англії Едвард Сміт-Стенлі був найбагатшим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Він керував урядом Її величності три каденції поспіль і пішов у відставку, як найстарший в історії за часом правління прем'єр-торі. Аристократ, власник величезних земельних угідь – його капітал оцінювався в 1860-х роках в 9,3 млн доларів США, що відповідає сьогоднішнім 1,3 млрд.

26-27. Акбар Хашемі Рафсанжані, $1,4 млрд

Четвертий президент Ірану, Акбар Хашемі Рафсанжані походить з багатої сім'ї та тривалий час займався сімейним бізнесом, примножуючи багатство. На момент своєї смерті у 2017 році він мав майже півтора мільярда доларів.

26-27. Роберт Мугабе, $1,4 млрд

Прем'єр-міністр Зімбабве з 1980 по 2017 рік, Роберт Мугабе несе відповідальність за економічний колапс своєї колись досить багатої країни. Багатства Зімбабве перетекли в його сімейний бюджет. В той час, як Зімбабве збанкрутіла – Мугабе вкладав вкрадені гроші в нерухомість та закордонні компанії.

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25. Башар аль-Асад, $1,7 млрд

Сирійський диктатор, "підопічний" Кремля та Тегерану, звинувачується в тому, що вкрав у своєї країни близько 122 млрд доларів. Більш реалістичний аналіз, проведений британським виданням The Guardian, дає інші дані: близько 1,7 млрд доларів перебувають наразі в його власності.

24. Алі Бонго Ондімба, $2 млрд

За даними міжнародних аудиторських компаній, президент Габуна Алі Бонго Ондімба сховав до власної кишені близько 25% ВНП своєї країни. Таким чином, скоріш за все, він має значно більше грошей, ніж офіційні "жалюгідні" два мільярди доларів. Окрім інших об'єктів, він має розкішну віллу в Парижі, яка коштує 138 млн доларів.

23. Саддам Хусейн, $2,5 млрд

Президент Іраку, як і багато подібних йому лідерів, спочатку став президентом, а вже потім – мільярдером. Славетний диктатор часто-густо плутав державну кишеню з власною на користь останньої, мав 89 палаців, колекцію люксусових автівок, а також був акціонером багатьох медійних концернів – наприклад, французького Lagardère SCA.

22. Себастіан Піньєра, $2,8 млрд

Чилійський президент Себастіан Піньєра, на відміну від багатьох своїх колег, став мільярдером ще до того, як очолив свою країну. Він є засновником кредитної компанії Bancard, яка й принесла йому нинішнє багатство.

20-21. Жень Жибао, $3 млрд

Жень Жибао, прем'єр-міністр КНР з 2003 по 2013 роки, зібрав свої мільярди саме як очільника китайського уряду. За даними аналізу газети New York Times, лідер Комуністичної партії Китаю є власником трьох мільярдів доларів США, що не заважає йому бути полум'яним комуністом.

20-21. Деніел Арап Моі, $3 млрд

Президент Кенії з 1978 по 2002 рік. За часи свого президентства він переказав на таємні банківські рахунки за кордоном більш ніж мільярд доларів, ще більше – вклав у нерухомість по всьому світі. За даними Forbes, йому належать акції кількох нафтогазових підприємств, 100 тисяч гектарів землі в Австралії, а також акції банків та морських перевізників. Непоганий додаток до президентської пенсії..

19. Ільхам Алієв, $3,2 млрд

Автократ Ільхам Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року, він дістав цю посаду в спадок від свого батька, Гейдара Алієва, який керував Азербайджаном ще з радянських часів. Його звинувачують в мільярдних крадіжках та в тому, що він через своїх людей контролює всю банківську систему Азербайджану.

18. Франсіско Франко, $3,8 млрд

Каудільо Франсіско Франко був диктатором Іспанії з 1939 року й до самої своєї смерті в 1975 році. Він несе відповідальність за вбивство сотень тисяч людей, перш за все – республіканців та інших політичних дисидентів. Оцінка його багатства була проведена після його смерті: цифра сягнула 100 млрд песет, що відповідає сьогоднішнім 3,8 млрд доларів.

17. Кім Чен Ір, $4,3 млрд

Ще один диктатор, який знущався з власного народу – "сяючий лідер" КНДР Ким Чен Ір. Його власне багатство також походить, взагалі-то, з бюджету Північної Кореї: в той час, як по країні хвиля за хвилею котився голод, "чорною касою" північнокорейського деспота опікувався такий собі Рі Су Йон, колишній посол Північної Кореї у Швейцарії – гроші зберігалися на кількох номерних рахунках у швейцарських банках.

16. Дональд Трамп, $4,7 млрд

Найбагатший президент США всіх часів (він обставив у цій категорії навіть Джорджа Вашингтона) пережив кілька банкрутств, але на момент свого переїзду до Білого дому в 2016 році вже буквально плавав у грошах. Щоправда, за даними журналу Forbes, його капітал за минулі два роки скоротився з 4,7 до 3,1 млрд доларів, але ці дані неточні, тому що Трамп є єдиним в американській історії президентом, який не оприлюднив свою податкову декларацію. Закон цього, щоправда, не вимагає, але двохсотрічна традиція "президентської чесності" була Трампом порушена.

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14-15. Сані Абаха, $5 млрд

З 1993 року й до самої смерті в 1998 році Сані Абаха був фактичним диктатором Нігерії. Як і багато інших африканських лідерів, він відзначився, перш за все, нехтуванням правами людини, шахрайством та корупцією. Після його смерті новий нігерійський уряд знайшов на його таємних рахунках в Швейцарії 4 мільярди доларів, а ще мільярд так і не було знайдено досі.

14-15. Кім Чен Ин, $5 млрд

Синочок північнокорейського диктатора Кім Чен Іра, теж, як і батечко – північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, продовжив батькову традицію крадіжок та примножив особистий капітал. Щоправда, отримавши європейську освіту в Швейцарії, нинішній "сяючий лідер" відрізняється від батька більшими запитами: він тримає цілу флотилію розкішних яхт, парк дорогих автівок та є поціновувачем стародавніх вин. Ну, може собі дозволити...

13. Адольф Гітлер, $6,5 млрд

Адольф Алоїзович Шикльгрубер, син простого австрійського бауера з Карінтії, невдалий художник та архітектор, хоробрий єфрейтор та кавалер "Залізного хреста", а також – найгірший на даний момент диктатор всіх часів та народів, непогано заробив своєю диктатурою. Він вбив мільйони людей та накопичив мільярди грошей. Від одного примусового продажу книги "Майн Кампф", яку поширювали приблизно так само, як в радянські часи – підписку на "Правду" та "Ізвєстія", він отримав більш ніж 200 мільйонів райхсмарок. Загалом же, з усіма палацами, квартирами та награбованими картинами й скульптурами, його капітал на момент смерті оцінювався в 1,1 мільярд райхсмарок, що становить на сьогодні 6,5 мільярдів доларів.

12. Сесе Секо Мобуту, $7,9 млрд

Ще один персонаж з довгої низки африканських диктаторів: Сесе Секо Мобуту, з 1965 до 1997 – президент Заїру, країни, яка нині називається Демократична Республіка Конго. Ще один президент, який розбагатів виключно через своє президентство й розкошував, поки його народ побирався в злиднях: тримав розкішні палаци в себе в країні, не менш розкішні резиденції в Парижі та особливо полюбляв рожеве шампанське "Вдова Кліко" вартістю в тисячі доларів за пляшку.

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11. Сільвіо Берлусконі, $9,6 млрд

Сільвіо Берлусконі на прізвисько "Іль Кавальєро" тричі обіймав посаду прем'єр-міністра Італії в період між 1994 та 2011 роком і, за прогнозами багатьох експертів, може стати прем'єром вчетверте за результатами наступних виборів. Свою кар'єру він почав, як забудовник, а в 1973 році зайнявся медіабізнесом, в якому й заробив свої основні гроші. Колишній власник футбольного клубу "Мілан", окрім усього іншого, є злісним неплатником податків: він був двічі за це засуджений. Відомий також своєю любов'ю до неповнолітніх танцюристок та дружбою з Володимиром Путіним.

10. Зін ель Абідін Бен Алі, $11,2 млрд

Колишній президент Тунісу, якого досі тунісці згадують не інакше, як з прокльонами, Зін Абідін бен Алі протягом свого президентства підібрав під себе до 40 відсотків усієї туніської економіки. Разом із своєю сім'єю він "заробив" таким чином більш ніж 11 мільярдів доларів.

9. Жозе Едуардо душ Сантуш, $20 млрд

Колишній прем'єр-міністр Анголи традиційно зібрав свій капітал під час власного президентства – в період з 1979 по 2017 рік. Він вважається найбагатшим з нині живих африканських лідерів, в той час як його країна є найбіднішою в Африці. Його дочка Ізабель по сьогодні залишається найбагатшою жінкою Африки, маючи 2,3 млрд доларів капіталу.

8. Ібрагім Бабангіда, $21,7 млрд

Президент Нігерії з 1985 по 1993 рік вважався б одним з найбагатших з африканських диктаторів, якби не помер. Та ж сама історія: генерал Бабангіда пограбував власний народ – лише в 1992 році він поклав собі в кишеню 12,4 млрд доларів, зароблених державним нафтогазовим концерном.

7. Махатір Мохаммад, $45,4 млрд

Найстаріший за віком прем'єр-міністр світу, керівник уряду Малайзії був прем'єром з 1981 по 2003 рік, а в травні минулого року знову обійняв цю посаду в 93-річному віці. Через свого довіреного співробітника Тун Даіма Зайнуддіна, Махатір Мохаммад поцупив у Малайзії майже 50 мільярдів доларів та розподілив їх на рахунки в 50 банках по всьому світові.

6. Фердинанд Маркос, $53, 1 млрд

Фердинанд Маркос, президент Філіпін з 1972 по 1986 рік – класичний корумпований диктатор, батько сумнозвісних "тонтон-макутів". Разом зі своєю дружиною Імельдою, яка вважається власницею найбільшої у світі колекції дизайнерського взуття (більш ніж тисяча пар) він вкрав більш ніж 50 мільярдів доларів.

5. Хайї Моххамед Сухарто, $54,2 млрд

Сухарто був президентом Індонезії 31 рік поспіль, аж до своєї відставки в 1998 році. Деспот, якого міжнародна організація Transparency International в 2004 році визнала найкорумпованішим главою держави за 20 років, під час свого президентства "виріс" зі злиденного мілкого держслужбовця до мультимільярдера.

4. Алі Абдулла Салех, $68,3 млрд

Алі Абдулла Салех, з 1990 по 2012 рік – президент ще однієї бідної країни, Йемену, був настільки корумпованим, наскільки це було можливо. Перед його падінням внаслідок протестів так званої "арабської весни", Салеха звинувачували в крадіжці неймовірних грошових сум. За даними Радбезу ООН, його статки сягали лише офіційних 68,3 млрд, окрім того, кілька мільярдів так і не були знайдені.

3. Хосні Мубарак, $78,7 млрд

Ще один арабський президент, який втратив своє крісло через "арабську весну". До 2011 року він 30 років правив Єгиптом, а під час правління неймовірно збагатився. Щоправда, газета Washington Times вважає, що його капітал сягає нечуваних 700 млрд доларів, але доведена сума все ж таки майже в десять разів менша.

2. Володимир Путін, $206,3 млрд

Офіційна заробітна платня найбагатшого з чинних президентів світу, Володимира Путіна, становить 673 тисячі доларів у період з 2011 по 2016 роки. Насправді ж, скромний колишній підполковник КДБ є власником більш ніж 200 мільярдів доларів, якими розпоряджаються кілька його особистих "смотрящіх". Ці гроші приховані в численних банках та інвестиційних фондах в країнах Заходу.

1. Муаммар аль-Каддафі, $224,8 млрд

Титул найбагатшого державного лідера всіх часів по цю пору належить покійному лівійському диктатору Муаммару аль-Каддафі. Лідер так званої "Лівійської народної соціалістичної джамахерії" (полюбляють диктатори-багатії соціалізм та комунізм!) залишався при владі з 1977 до 2011 року. Неймовірні гроші, які він вкрав з державної каси своєї країни, втім, не врятували його від страшної смерті в каналізації Триполі.

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