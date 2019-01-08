Умер бывший руководитель "Укрзализныци"

Умер бывший временный исполняющий обязанности гендиректора "Укрзализныци" Максим Бланк, занимавший эту должность в 2014 году. В 2014-2015 годах Бланк был первым заместителем гендиректора предприятия.

Во вторник, 8 января, состоялись похороны Бланка, сообщил в Facebook журналист Сергей Лямец.

Экс-руководителя "Укрзализныци" не стало в начале января в возрасте 44 года после продолжительной борьбы с болезнью.

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Отметим, что Бланка неоднократно обвиняли в причастности к коррупции. В частности, после увольнения руководителя "Укрзализныци" Бориса Остапюка Служба безопасности Украины нашла 7 миллионов гривен и 1 миллион долларов в доме Бланка.

В 2014 году Генпрокуратура Украины открыла 4 уголовных дела, в ходе расследования которых выяснилось, что должностные лица "Укрзализныци" причинили ущерб интересам государства на сумму 909 миллионов гривен в сфере государственных закупок.

По данным СМИ, Бланк был замешан в покупке дизтоплива по завышенным ценам, а также – к перечислению государственных средств на предприятия оккупированного Крыма.

Напомним, что в июле 2015 года Министерство инфраструктуры Украины назначило вместо Максима Бланка исполняющим обязанности гендиректора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" Александра Завгороднего. Сразу же после прихода Завгороднего Бланк ушел на больничный и больше не появлялся в "Укрзализныце".