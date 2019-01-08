Помер колишній керівник "Укрзалізниці"

Помер колишній тимчасовий виконувач обов'язків гендиректора "Укрзалізниці" Максим Бланк, який обіймав цю посаду у 2014 році. У 2014-2015 роках Бланк був першим заступником гендиректора підприємства.

У вівторок, 8 січня, відбувся похорон Бланка, повідомив у Facebook журналіст Сергій Лямець.

Екс-керівника "Укрзалізниці" не стало на початку січня у віці 44 років після тривалої боротьби з хворобою.

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Зазначимо, що Бланка неодноразово звинувачували у причетності до корупції. Зокрема, після звільнення керівника "Укрзалізниці" Бориса Остапюка Служба безпеки України знайшла 7 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів у будинку Бланка.

У 2014 році Генпрокуратура України відкрила 4 кримінальні справи, в ході розслідування яких з’ясувалося, що посадовці "Укрзалізниці" завдали збитків інтересам держави на суму 909 мільйонів гривень у сфері державних закупівель.

За даними ЗМІ, Бланк був причетний і до купівлі дизельного пального за завищеними цінами, а також – до перерахування державних коштів на підприємства окупованого Криму.

Нагадаємо, що в липні 2015 року Міністерство інфраструктури України призначило замість Максима Бланка виконувачем обов’язків гендиректора Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" Олександра Завгороднього. Відразу ж після приходу Завгороднього Бланк пішов на лікарняний і більше не з'являвся в "Укрзалізниці".