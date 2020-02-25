20:07
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

      - Читати новину українською
      Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

      Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет. В прошлом году именно его в Литве приговорили к 10 годам тюрьмы за Январские события в Вильнюсе, в ходе которых погибли 14 человек. Чем еще известен последний маршал СССР – в материале 24 канала.

      Биография Язова

      Родился в 1924 году в Омской области. Родное село имеет такое же название, как и его фамилия – Язово. В 17 лет добровольно вступил в Красную армию. Закончить среднюю школу в то время он не успел, однако был зачислен в военное училище.

      К новостям России: Кремль не пригласил Зеленского на парад 9 мая

      На фронте Второй мировой с августа 1942 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в должностях командира стрелкового взвода и командира стрелковой роты. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике.

      Сразу после окончания войны был направлен на курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной Армии, окончил в 1946-м и был назначен командиром стрелковой роты. Только после этого закончил среднюю школу.

      Далее стремительная карьера в армии: командующий войсками в Чехословакии, генерал-полковник, заместитель министра обороны по кадрам.

      Назначен на должность Министра обороны СССР Указом Президиума Верховного Совета в 1987 году. Первые три года на должности министра Язов оставался генералом армии. Лишь в 1990 году Президент СССР Михаил Горбачев присвоил Язову звание Маршала Советского Союза. Это было последним таким присвоением маршальского звания в истории Советского Союза.

      В последние годы жизни был на пенсии и руководил рядом общественных организаций. Также был консультантом начальника Военно-мемориального центра Вооруженных Сил России.

      4 февраля 2020 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ему орден За заслуги перед Отечеством III степени и юбилейную медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

      Умер, по информации российских СМИ, после продолжительной болезни.


      Путин и Дмитрий Язов / kremlin.ru

      Обвинения в Январских событиях в Вильнюсе

      27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд Литвы заочно приговорил Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Его обвинили в создании в 1990 году организованной группы военных и политиков.

      Они стремились вернуть Литву в состав СССР, захватывая органы власти и стратегические объекты. Да, именно в ночь на 13 января 1991 года, советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Тогда погибли 14 человек, сотни пострадали.

      Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
      Ігор Саджениця
      сегодня , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      17 февраля , 16:16 Психология покера: как совладать с эмоциями и "читать" оппонентов
      сегодня , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 19:00 Гончарук отчитался о работе правительства: чего достигли и над чем нужно еще работать
      Петро Охотін
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук