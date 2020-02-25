Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов умер в Москве в возрасте 95 лет. В прошлом году именно его в Литве приговорили к 10 годам тюрьмы за Январские события в Вильнюсе, в ходе которых погибли 14 человек. Чем еще известен последний маршал СССР – в материале 24 канала.

Биография Язова

Родился в 1924 году в Омской области. Родное село имеет такое же название, как и его фамилия – Язово. В 17 лет добровольно вступил в Красную армию. Закончить среднюю школу в то время он не успел, однако был зачислен в военное училище.

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На фронте Второй мировой с августа 1942 года. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах в должностях командира стрелкового взвода и командира стрелковой роты. Участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике.

Сразу после окончания войны был направлен на курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной Армии, окончил в 1946-м и был назначен командиром стрелковой роты. Только после этого закончил среднюю школу.

Далее стремительная карьера в армии: командующий войсками в Чехословакии, генерал-полковник, заместитель министра обороны по кадрам.

Назначен на должность Министра обороны СССР Указом Президиума Верховного Совета в 1987 году. Первые три года на должности министра Язов оставался генералом армии. Лишь в 1990 году Президент СССР Михаил Горбачев присвоил Язову звание Маршала Советского Союза. Это было последним таким присвоением маршальского звания в истории Советского Союза.

В последние годы жизни был на пенсии и руководил рядом общественных организаций. Также был консультантом начальника Военно-мемориального центра Вооруженных Сил России.

4 февраля 2020 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ему орден За заслуги перед Отечеством III степени и юбилейную медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне.

Умер, по информации российских СМИ, после продолжительной болезни.



Путин и Дмитрий Язов / kremlin.ru

Обвинения в Январских событиях в Вильнюсе

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд Литвы заочно приговорил Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в военных и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года. Его обвинили в создании в 1990 году организованной группы военных и политиков.

Они стремились вернуть Литву в состав СССР, захватывая органы власти и стратегические объекты. Да, именно в ночь на 13 января 1991 года, советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Тогда погибли 14 человек, сотни пострадали.