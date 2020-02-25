19:34
25 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія створює Шойгу-Мобіль. Путін стане імператором галактики
      Вєсті Кремля
      21:40, 24 лютого
      Вєсті.UA: Самопожертва сина Порошенка. Труханов не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Помер останній маршал СРСР Дмитро Язов

      -
      Помер останній маршал СРСР Дмитро Язов / ТАСС

      Колишній міністр оборони СРСР Дмитро Язов помер у Москві у віці 95 років. Минулого року саме його у Литві засудили до 10 років в’язниці за Січневі події у Вільнюсі, в ході яких загинули 14 людей. Чим ще відомий останній маршал СРСР – у матеріалі 24 каналу.

      Біографія Язова

      Народився 1924 року в Омській області. Рідне село має таку ж назву, як і його прізвище – Язове. У 17 років добровільно вступив до Червоної армії. Закінчити середню школу на той час він не встиг, однак був зарахований до військового училища.

      До новин Росії: Кремль не запросив Зеленського на парад 9 травня

      На фронті Другої світової з серпня 1942 року. Воював на Волховському і Ленінградському фронтах на посадах командира стрілецького взводу і командира стрілецької роти. Брав участь у обороні Ленінграда, в наступальних операціях радянських військ у Прибалтиці.

      Відразу після закінчення війни був направлений на курси удосконалення офіцерів піхоти Червоної Армії, які закінчив у 1946-го і був призначений командиром стрілецької роти. Тільки після цього закінчив середню школу.

      Далі стрімка кар'єрау війську: командувач військами у Чехословаччині, генерал-полковник, заступник міністра оборони з питань кадрів.

      Призначений на посаду Міністра оборони СРСР Указом Президії Верховної Ради у 1987. Перші три роки на посаді міністра Язов залишався генералом армії. Лише 1990 року Президент СРСР Михайло Горбачов присвоїв Язову звання Маршала Радянського Союзу. Це було останнім таким присвоєнням маршальського звання в історії Радянського Союзу.

      В останні роки життя був на пенсії та керівником ряду громадських організацій. Також був консультантом начальника Військово-меморіального центру Збройних Сил Росії.

      4 лютого 2020 року Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вручив йому орден За заслуги перед Вітчизною III ступеня та ювілейну медаль 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

       Помер, за інформацією російських ЗМІ, після тривалої хвороби.


      Путін і Дмитро Язов / kremlin.ru

      Звинувачення у Січневих подіях у Вільнюсі

      27 березня 2019 року Вільнюський окружний суд Литви заочно засудив Дмитра Язова до 10 років позбавлення волі. Його визнали винним у воєнних  і злочинах проти людяності у справі про події 13 січня 1991 року. Його звинуватили у створенні в 1990 році організованої групи військових і політиків.

      Вони прагнули повернути Литви до складу СРСР, захоплюючи органи влади і стратегічні об'єкти. Так, саме у ніч на 13 січня 1991 року, радянські військові і спецпідрозділи силових органів захопили Вільнюську телевежу і будівлю Литовського радіо. Тоді загинули 14 людей, сотні людей постраждали.

      Солона начинка для млинців: смачні рецепти
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Шість років, як розформували "Беркут": коротка історія спецпідрозділу – фото і відео
      Блог Медіа
      сьогодні , 19:00 Гончарук відзвітував про роботу уряду: чого досягли та над чим потрібно ще працювати
      Петро Охотін
      17 лютого , 15:55 Психологія покеру: як приборкати емоції та "читати" опонентів
      сьогодні , 15:52 Кращі дилери з продажу електрокамінів Dimplex відвідали масштабний завод в Ірландії
      Соня Волошин
      сьогодні , 17:17 Помер Хосні Мубарак: що відомо про колишнього президента Єгипту
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук