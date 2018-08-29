Умер Джон Маккейн: кто из Украины прибудет на похороны сенатора

На похоронах американского сенатора Джона Маккейна, который запланирован на воскресенье, 2 сентября, будут присутствовать посол Украины в США Валерий Чалый и другие представители Украины.

Об этом Валерий Чалый рассказал в эфире Радио Свобода.

Читайте также: Маккейн завещал, чтобы гроб с его телом нёс российский оппозиционер

Посол отметил, что пока не знает, представители какого уровня прилетят в США, чтобы почтить память сенатора.

Здесь каждый должен определяться и определяться в соответствии со своими персональных отношений с сенатором Маккейном,

– сказал Валерий Чалый.

На вопрос, может ли участие официальной делегации Украины ухудшить отношения Киева с президентом США Дональдом Трампом, Чалый напомнил, что Маккейн посещал линию столкновения на Донбассе, является другом украинского народа и этому надо отдать должное.

Также пока нет информации, будет ли присутствовать на похоронах сенатора-республиканца президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. Маккейна похоронят в столице штата Мэриленд – городе Аннаполисе.