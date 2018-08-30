Умер Джон Маккейн: в честь сенатора предлагают назвать штаб-квартиру НАТО

Экс-генеральные секретари НАТО призывают присвоить новой штаб-квартире Альянса имя американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Об этом сообщает "Укринформ".

Читайте также: Он был острым глазом нашей страны: в Аризоне состоялась церемония прощания с Джоном Маккейном

Так, бывшие генеральные секретари НАТО сделали соответствующее обращение в четверг, 30 августа. В частности, предложение поддержали Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон, а также Хавьер Солана.



Экс-генсеки отмечают, что такое решение объясняется вкладом Маккейна в продвижение трансатлантического единства.

Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.