Умер Джон Маккейн: в честь сенатора предлагают назвать штаб-квартиру НАТО
Экс-генеральные секретари НАТО призывают присвоить новой штаб-квартире Альянса имя американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Об этом сообщает "Укринформ".
Читайте также: Он был острым глазом нашей страны: в Аризоне состоялась церемония прощания с Джоном Маккейном
Так, бывшие генеральные секретари НАТО сделали соответствующее обращение в четверг, 30 августа. В частности, предложение поддержали Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон, а также Хавьер Солана.
Экс-генсеки отмечают, что такое решение объясняется вкладом Маккейна в продвижение трансатлантического единства.
Напомним, Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. Накануне его родные сообщили, что сенатор решил прекратить лечение от рака головного мозга. В среду, 29 августа, в Аризоне прошла первая мемориальная служба памяти сенатора Джона Маккейна.
Выбор редакции
-
Бомба замедленного действия для Путина, – западные СМИ о ситуации с пенсионной реформой в Россиисегодня, 18:01
-
Порошенко с Путиным постоянно кричали друг на друга: Олланд описал, как заключали соглашениясегодня, 17:12
-
Украина подготовила документы для расторжения договора о дружбе с Россиейсегодня, 16:23