Умер Эдуард Успенский: что известный писатель говорил об аннексии Крыма
Умерший российский писатель, сценарист, автор детских книг Эдуард Успенский при жизни осуждал аннексию Крыма. Он также заявлял, что большинство граждан России являются "идиотами".
Свои мнения относительно аннексии Крыма Успенский в 2014 году высказал в интервью телеканалу "Дождь".
24 канал сообщал, что 14 августа в Москве в возрасте 80 лет скончался российский писатель Эдуард Успенский – автор Чебурашки и Крокодила Гены.
Страна разделилась на 10 % умных и на 90% идиотов. Я считаю, что я отношусь к десяти умным, потому что вся эта история с Крымом – она безобразна,
– заявлял Успенский.
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"Очень сложно найти сейчас людей, которые так же рассуждают, как и я. Когда я встречаю какого-то человека, и он думает так же, как и я, он говорит: "Слава тебе Господи", потому что никто не понимает правильно, что происходит. Мои ребята из коллектива "Гавани", много народа, в целом в "Гавани" 600 человек участвует отдельными группами. И большая часть за то, что Крым – наш и Донбасс тоже должен быть наш", – рассказывал писатель.
К слову, недавно популярная российская и советская актриса Лия Ахеджакова заявила, что считает оккупированный Крым украинским и не признает его аннексию Россией.