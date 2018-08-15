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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Едуард Успенський: що відомий письменник говорив про анексію Криму

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Помер Едуард Успенський
Помер Едуард Успенський / Фото з вільних мереж

Померлий російський письменник, сценарист, автор дитячих книг Едуард Успенський за життя засуджував анексію Криму. Він також заявляв, що більшість громадян Росії є "ідіотами".

Свої думки щодо анексії Криму Успенський у 2014 році висловив в інтерв’ю телеканалу "Дождь".

24 канал повідомляв, що 14 серпня у Москві у віці 80 років помер російський письменник Едуард Успенський – автор Чебурашки та Крокодила Гени.

Країна розділилася на 10 розумних і на 90% ідіотів. Я вважаю, що я відношуся до десяти розумних, тому що вся ця історія з Кримом – вона потворна,
– заявляв Успенський.

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"Дуже складно знайти зараз людей, які так само розмірковують, як і я. Коли я зустрічаю якусь людину, і вона думає так само, як і я, вона говорить: "Слава тобі Господи", тому що ніхто не розуміє правильно, що відбувається. Мої хлопці з колективу "Гавані", багато народу, в цілому в "Гавані" людей 600 бере участь окремими групами. І велика частина за те, що Крим – наш і Донбас теж повинен бути наш", – розповідав письменник.

До слова, нещодавно популярна російська та радянська акторка Лія Ахеджакова заявила, що вважає окупований Крим українським і не визнає його анексію Росією.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини політики Новини Росії Втрати
Джерело: 24 Канал
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