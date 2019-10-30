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      Умер командир боевиков Максим "Мрак" Шишов: что о нем известно – фото

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      После ранения умер боевик Максим "Мрак" Шишов (справа)
      После ранения умер боевик Максим "Мрак" Шишов (справа) / фейсбук терориста

      В Москве умер пророссийский боевик Максим "Мрак" Шишов. У этого террориста огромный "послужной" список – офицер ВСУ, который предал Украину, а потом пытал украинских военных.

      О ликвидации одного из организаторов так называемого "народного ополчения Донбасса", сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

      Интересно:  Бывший главарь боевиков стал мэром в России, но люди выгоняют его из города: фото с протестов

      Что известно о Максиме "Мраке" Шишове?

      Шишов родился в криворожском районе Днепропетровской области в 1968 году (51 год). Закончил в Донецке школу №147 и Донецкий национальный университет.

      После этого поехал на учебу в российский Ростов. Там и остался проходить службу в советской армии. Позже вернулся в Донецк, где продолжил службу в рядах Вооруженных сил Украины.

      После начала вооруженной агрессии России против Украины перешел на сторону оккупанта, получил российский паспорт и был одним из организаторов "народного ополчения Донбасса".

      В рядах террористов служил командиром минометного подразделения террористической "ДНР". "Мрак" неоднократно обвинялся в причастности к пыткам украинских военных.

      В 2015 году подорвался на мине, после чего проходил лечение в российском Санкт-Петербурге.

      У боевика остались жена, сын и дочь, которые в течение последних лет проживали с ним в Москве. Там Шишов отходил от ранения и параллельно работал на российских пропагандистов.

      На своей странице в фейсбуке боевик постил призывы убить грузинского журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обругал Путина, шутки о смерти украинских военных на Донбассе и тому подобное.

      Покойный террорист Максим Мрак Шишов: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Москва Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики
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