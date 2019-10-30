Умер командир боевиков Максим "Мрак" Шишов: что о нем известно – фото

В Москве умер пророссийский боевик Максим "Мрак" Шишов. У этого террориста огромный "послужной" список – офицер ВСУ, который предал Украину, а потом пытал украинских военных.

О ликвидации одного из организаторов так называемого "народного ополчения Донбасса", сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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Что известно о Максиме "Мраке" Шишове?

Шишов родился в криворожском районе Днепропетровской области в 1968 году (51 год). Закончил в Донецке школу №147 и Донецкий национальный университет.

После этого поехал на учебу в российский Ростов. Там и остался проходить службу в советской армии. Позже вернулся в Донецк, где продолжил службу в рядах Вооруженных сил Украины.

После начала вооруженной агрессии России против Украины перешел на сторону оккупанта, получил российский паспорт и был одним из организаторов "народного ополчения Донбасса".

В рядах террористов служил командиром минометного подразделения террористической "ДНР". "Мрак" неоднократно обвинялся в причастности к пыткам украинских военных.

В 2015 году подорвался на мине, после чего проходил лечение в российском Санкт-Петербурге.

У боевика остались жена, сын и дочь, которые в течение последних лет проживали с ним в Москве. Там Шишов отходил от ранения и параллельно работал на российских пропагандистов.

На своей странице в фейсбуке боевик постил призывы убить грузинского журналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире обругал Путина, шутки о смерти украинских военных на Донбассе и тому подобное.

Покойный террорист Максим Мрак Шишов: смотрите фото