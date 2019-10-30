Помер командир бойовиків Максим "Мрак" Шишов: що відомо про зрадника України – фото

У Москві помер проросійський бойовик Максим "Мрак" Шишов. У нього терориста величезний "послужний" список – офіцер ЗСУ, який зрадив Україну, а потім катував українських військових.

Про ліквідацію одного з організаторів так званого "народного ополчення Донбасу", повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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Що відомо про Максима "Мрака" Шишова?

Шишов народився у криворізькому районі Дніпропетровської області у 1968 році (51 рік). Закінчив у Донецьку школу №147 та Донецький національний університет.

Після цього поїхав на навчання у російський Ростов. Там і залишився та проходив службу в радянській армії. Пізніше повернувся у Донецьк, де продовжив службу у лавах Збройних сил України.

Після початку збройної агресії Росії проти України перейшов на бік окупанта, отримав російський паспорт та був одним з організаторів "народного ополчення Донбасу".

У лавах терористів служив командиром мінометного підрозділу терористичної "ДНР". "Мрак" неодноразово звинувачувався у причетності до катувань українських військових.

У 2015 році підірвався на міні, після чого проходив лікування у російському Санкт-Петербурзі.

У бойовика зилишалися дружина, син та дочка, які протягом останніх років проживали з ним у Москві. Там Шишов оговтувався від поранення та паралельно працював на російських пропагандистів.

На своїй сторінці у фейсбуці бойовик постив заклики убити грузинського журналіста Георгія Габунію, який у прямому ефірі облаяв Путіна, жарти про смерті українських військових на Донбасі тощо.

Покійний терорист Максим Мрак Шишов: дивіться фото