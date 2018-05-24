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Умер легендарный американский актер Клинт Уокер

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В США умер легендарный актер Клинт Уокер
В США умер легендарный актер Клинт Уокер / Фото из открытых источников

21 мая ушел из жизни известный американский певец и актер Клинт Уокер, известный своим амплуа ковбоя в классических вестернах.

Как сообщает издание Variety, он умер в возрасте 90 лет в Северной Калифорнии в США.

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Отмечается, что причиной смерти американского артиста стала остановка сердца.

Клинт Уокер родился 30 мая 1927 года в штате Иллинойс и начал выступать в середине пятидесятых годов, сыграв чуть больше сорока ролей в сериалах и фильмах.

Популярность актер получил благодаря главной роли в сериале "Шайенн" и роли Самсона в "Грязной дюжине" Олдрича.

Кроме того, американец снялся в таких лентах как "Ночь гризли" и "Бульдозер-убийца", "Белый бизон", "Ястреб байкера", сериалы "Лодка любви", "Век", "Тропическая жара", "Мэверик" и " Сансет-Стрип, 77 ", военная драма Фрэнка Синатры" Только отважные ".

Последней работой Уокера стала озвучка фильма "Солдатик" Джона Данте 1998 года.

 

Теги: Кино Новости США Потери
Источник: 24 Канал
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