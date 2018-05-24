Помер легендарний американський актор Клінт Уокер

21 травня пішов із життя відомий американський співак і актор Клінт Уокер, відомий своїм амплуа ковбоя в класичних вестернах.

Як повідомляє видання Variety, він помер у віці 90 років у Північній Каліфорнії в США.

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Зазначається, що причиною смерті американського артиста стала зупинка серця.

Клінт Уокер народився 30 травня 1927 року в штаті Іллінойс і почав виступати в середині п'ятдесятих років, зігравши трохи більше сорока ролей в серіалах і фільмах.

Популярність актор здобув завдяки головній ролі в серіалі "Шайєнн" і ролі Самсона в "Брудній дюжині" Олдріча.

Окрім того, американець знявся у таких стрічках як "Ніч грізлі" і "Бульдозер-вбивця", "Білий бізон", "Яструб байкера", серіали "Човен любові", "Століття", "Тропічна спека", "Меверік" і "Сансет-Стріп, 77 ", військова драма Френка Сінатри "Тільки відважні".

Останньою роботою Уокера стала озвучка фільму "Солдатик" Джона Данте 1998 року.