Умер народный артист Украины Давид Бабаев: что о нем известно

В возрасте 76 лет умер народный артист Украины, актер театра и кино Давид Бабаев. Актер ушел из жизни в ночь с 23 на 24 ноября.

"Последняя любовь" сыграна в последний раз, пишет по этому поводу Национальный академический театр имени Леси Украинки.

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Невероятное чувство юмора и жажда жизни были присущи Бабаеву и вне сцены. Мало кто видел актера без приветливой улыбки, оригинальной шутки,

– подчеркнули в театре.

В то же время сам артист говорил о себе: "Да, с чувством юмора у меня все в порядке. А вот насчет веселья... я – печальный оптимист. Не балагур, не весельчак. Скорее молчун".

В национальном театре подчеркнули, что особой для Давида Бабаева была роль Гарри в спектакле "Последняя любовь" – драме о пожилом мужчине, который встретил позднюю любовь, которая его оживила.

"Именно спектакль "Последняя любовь" стал последним для выдающегося актера. Никто и подумать не мог, что в тот вечер актер в последний раз выйдет на сцену и искренние аплодисменты услышит тоже последний. Маэстро, браво!" – написали в театре имени Леси Украинки.

Что известно о Давиде Бабаеве

Давид Вольфович Бабаев-Кальницкий – украинский актер театра и кино. В 1999 году удостоен звания народного артиста Украины.

Родился Бабаев 14 июля 1943 года в Махачкале (ныне территория России). Переехал в Киев в 1972 году. С тех пор и работал в Национальном драматическом театре имени Леси Украинки – в течение почти половины века.

Помимо звания народного артиста Украины, Давид Бабаев имеет целый ряд других наград. Среди них:

ордена" За заслуги " II и III ступеней;

медаль "За весомый вклад в развитие театрального искусства";

почетные знаки отличия Кабинета Министров Украины "За многолетний плодотворный труд в отрасли культуры" и "За достижения в развитии культуры и искусства";

титул "Человек года-2006" в номинации "Актер года";

нагрудный знак "За мужество" уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В театре, в частности, играл роли Санчо Пансы в спектакле "Дон Кихот. 1938 год", Гарри в драме "Последняя любовь", Наполеона в спектакле "Наполеон и корсиканка" и Аргана в комедии "Мнимый больной".

Также сыграл более 40 ролей в кино украинского и российского производства. Среди них, например, роли в "иллюзии страха", снятом по книге Александра Турчинова, " Смерть шпионам. Крым", "Роксолана: Настуня", "По закону военного времени" и "Полет бабочки".