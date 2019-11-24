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      Помер народний артист України Давид Бабаєв: що про нього відомо

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      Помер український актор Давид Бабаєв / колаж 24 каналу

      У віці 76 років помер народний артист України, актор театру та кіно Давид Бабаєв.Актор пішов з життя у ніч з 23 на 24 листопада.

      "Останнє кохання" зіграно востаннє, пише з цього приводу Національний академічний театр імені Лесі Українки.

      До слова: Помер відомий український письменник Володимир Панченко

      Неймовірне почуття гумору та жага до життя були притаманні Бабаєву і поза сценою. Мало хто бачив актора без привітної усмішки, оригінального жарту,
      – підкреслили у театрі.

      Водночас сам артист казав про себе: "Так, з почуттям гумору у мене все гаразд. А от щодо веселості… Я – сумний оптиміст. Не балагур, не веселун. Скоріше – мовчун".

      У національному театрі підкреслили, що особливою для Давида Бабаєва була роль Гаррі у виставі "Останнє кохання" – драмі про літнього чоловіка, який зустрів пізнє кохання, що оживило його.

      "Саме вистава "Останнє кохання" стала останньою для видатного актора. Ніхто й подумати не міг, що в той вечір актор востаннє вийде на сцену і щирі оплески почує теж востаннє. Маестро, браво!" – написали у театрі імені Лесі Українки.

      Що відомо про Давида Бабаєва

      Давид Вольфович Бабаєв-Кальницький – український актор театру та кіно. У 1999 році удостоєний звання народного артиста України.

      Народився Бабаєв 14 липня 1943 року у Махачкалі (нині територія Росії). Переїхав до Києва у 1972 році. Відтоді і працював у Національному драматичному театрі імені Лесі Українки – протягом майже пів століття.

      Окрім звання народного артиста України, Давид Бабаєв має цілу низку інших нагород. Серед них:

      • ордени "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів;
      • медаль "За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва";
      • почесні відзнаки Кабінету Міністрів України: "За багаторічну плідну працю в галузі культури" та "За досягнення в розвитку культури та мистецтва";
      • титул "Людина року-2006" у номінації "Актор року";
      • нагрудний знак "За мужність" уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

      У театрі, зокрема, грав ролі Санчо Панси у виставі "Дон Кіхот. 1938 рік", Гаррі у драмі "Останнє кохання", Наполеона у виставі "Наполеон та корсиканка" і Аргана у комедії "Удаваний хворий".

      Також зіграв понад 40 ролей у кіно українського та російського виробництва. Серед них, наприклад, ролі у "Іллюзії страху", знятому за книгою Олександра Турчинова, "Смерть шпигунам. Крим", "Роксолана: Настуня", "За законом воєнного часу" та "Політ метелика".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кіно Втрати LifeStyle
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