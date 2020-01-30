Умер первый министр юстиции Украины Бойко: что о нем известно

Умер Виталий Бойко, бывший председатель Верховного суда (1994 – 2002 годы) и экс-министр юстиции (1990 – 1992). Ему было 82 года. О смерти Бойко стало известно вечером 29 января.

Соответствующую информацию сообщила его коллега, судья Верховного суда Галина Канигина, передает "Судебно-юридическая газета". Также о смерти Бойко сообщил Высший совет правосудия.

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Больше информации ни об обстоятельствах смерти, ни о месте и времени смерти пока нет.

Биография Виталия Бойко

Виталий Бойко родился 30 сентября 1937 года в селе Крапивна Нежинского района Черниговской области. Окончил Харьковский юридический институт.

Он был судьей Международного арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и Молдовы, а также имел статус Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, в частности был диппредставителем Украины в Молдове. В то же время Виталий Бойко – судья высшего квалификационного класса и в 1997 году получил звание Заслуженного юриста Украины.

Бойко занимался организацией первых выборов президента Украины и проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости. Кроме того, как глава ЦИК открывал первое пленарное заседание Верховной Рады в истории независимой Украины. Говорится о ВР I созыва. Также он входил в состав Совета при Президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы, стал одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов судебно-правовой реформы.

Начал карьеру судьи в 1963 году народным судьей. В 1990 – 1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины. Именно тогда возглавляемое им министерство разработало основные положения, которые в конечном итоге легли в основу важнейших законов "О собственности", "Об экономической самостоятельности Украины" и других документов. Интересно, что возглавляя Министерство юстиции, он параллельно выполнял и обязанности председателя ЦИК.

С 1992 по 1993 год Виталий Бойко работал заведующим отделом обороны, национальной безопасности, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Кабинета Министров Украины. А в декабре 1994 года был избран председателем Верховного Суда Украины, который возглавлял до выхода в отставку в 2002 году.

С 1998 по 2002 год был членом Высшего совета юстиции по должности. А в 2009 году стал председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Имеет следующие награды:

Почетные грамоты Президиума Верховного Совета УССР (1987) и Верховной Рады Украины (2001, 2002),

почетный знак отличия Президента Украины (1996),

орден князя Ярослава Мудрого V степени (2001),

почетный знак отличия Совета судей Украины (2002).

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