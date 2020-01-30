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      Помер перший міністр юстиції України Бойко: що про нього відомо

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      Віталій Бойко / Пресслужба Ради суддів України

      Помер Віталій Бойко, колишній голова Верховного суду (1994 – 2002 роки) та ексміністр юстиції (1990 – 1992). Йому було 82 роки. Про смерть Бойка стало відомим увечері 29 січня.

      Відповідну інформацію повідомила його колега, суддя Верховного суду Галина Канигіна, передає "Судово-юридична газета". Також про смерть Бойка повідомила Вища рада правосуддя. 

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      Більше інформації ані про обставини смерті, ані про місце та час смерті наразі немає.

      Біографія Віталія Бойка

      Віталій Бойко народився 30 вересня 1937 року у селі Кропивна Ніжинського району Чернігівської області. Закінчив Харківський юридичний інститут. 

      Він був суддею Міжнародного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України та Молдови, а також мав статус Надзвичайного та Повноважного Посла України, зокрема був диппредставником України в Молдові. Водночас Віталій Бойко – суддя вищого кваліфікаційного класу та у 1997 році отримав звання Заслуженого юриста України.

      Бойко займався організацією перших виборів президента України і проведенням Всеукраїнського референдуму з питання незалежності. Крім того, як голова ЦВК відкривав перше пленарне засідання Верховної Ради в історії незалежної Україна. Мовиться про ВР І скликання. Також він входив до складу Ради при Президентові України з питань реформування судової системи, став одним із організаторів Спілки юристів України та ініціаторів судово-правової реформи.

      Розпочав кар’єру судді у 1963 році народним суддею. У 1990 – 1992 роках Бойко був першим міністром юстиції України. Саме тоді очолюване ним міністерство розробило основні положення, які зрештою лягли в основу надзвичайно важливих законів "Про власність", "Про економічну самостійність України" та інших документів. Цікаво, що очолюючи Міністерство юстиції, він паралельно виконував і обов'язки голови ЦВК.

      З 1992-го по 1993 рік Віталій Бойко працював завідувачем відділу оборони, національної безпеки, правопорядку і надзвичайних ситуацій Кабінету Міністрів України. А у грудні 1994 року його обрали головою Верховного Суду України, який очолював аж до виходу у відставку в 2002 році.

      З 1998-го по 2002 рік був членом Вищої ради юстиції за посадою. А в 2009 році став головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

      Має такі нагороди:

      • почесні грамоти Президії Верховної Ради УРСР (1987) та Верховної Ради України (2001, 2002),
      • почесна відзнака Президента України (1996),
      • орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2001),
      • почесна відзнака Ради суддів України (2002).

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Втрати Судді Верховний суд України Міністерство юстиції
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