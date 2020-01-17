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      Помер ветеран кримськотатарського народного руху Шабанов: що про нього відомо

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      У віці 79 років помер ветеран кримськотатарського національного руху Ельдар Шабанов / фото з фейсбуку

      У п'ятницю, 17 січня, помер помер ветеран кримськотатарського народного руху Ельдар Шабанов. Смерть застала активіста у віці 79 років у міській лікарні окупованого Сімферополя.

      До лікарні Шабанова кілька днів тому доставили з серцевим нападом, розповідає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.

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      Ельдар Шабанов залишиться у пам'яті своїх співвітчизників безстрашним і безкомпромісним борцем за право кримськотатарського народу жити на своїй Батьківщині,
      – заявив Рефат Чубаров.

      Меджліс кримськотатарського народу висловив свої співчуття рідним, близьким та друзям Шабанова через його смерть.

      Хто такий Ельдар Шабанов

      Народився Ельдар Шабанов 24 травня 1940 року у рідному Криму. Будучи 4-річним хлопчиком Ельдар пережив депортацію кримськотатарського народу. Його разом з родиною, як і усіх кримських татар, депортували у Центральну Азію.

      У кримськотатарському національному русі він з 1960-их років. Шабанов був серед перших кримських татар, які проривалися на Батьківщину народу – у Крим.

      За це у 1969 та 1970 роках його двічі заарештовували і піддавали примусовому виселенню з Криму. Остаточно Ельдар Шабанов повернувся у Крим після 1989 року, коли це дозволила радянська влада.

      З 1991 року він був членом Курултаю кримськотатарського народу – національного зібрання, вищого представницького повноважного орган кримських татар.

      Разом зі своєю дружиною Шабанов виховав п'ятьох дітей. У нього такожи залишилися онуки.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Анексія Криму Втрати Новини Криму Рефат Чубаров Кримські татари
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