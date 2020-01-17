Помер ветеран кримськотатарського народного руху Шабанов: що про нього відомо

У п'ятницю, 17 січня, помер помер ветеран кримськотатарського народного руху Ельдар Шабанов. Смерть застала активіста у віці 79 років у міській лікарні окупованого Сімферополя.

До лікарні Шабанова кілька днів тому доставили з серцевим нападом, розповідає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму фейсбуці.

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Ельдар Шабанов залишиться у пам'яті своїх співвітчизників безстрашним і безкомпромісним борцем за право кримськотатарського народу жити на своїй Батьківщині,

– заявив Рефат Чубаров.

Меджліс кримськотатарського народу висловив свої співчуття рідним, близьким та друзям Шабанова через його смерть.

Хто такий Ельдар Шабанов

Народився Ельдар Шабанов 24 травня 1940 року у рідному Криму. Будучи 4-річним хлопчиком Ельдар пережив депортацію кримськотатарського народу. Його разом з родиною, як і усіх кримських татар, депортували у Центральну Азію.

У кримськотатарському національному русі він з 1960-их років. Шабанов був серед перших кримських татар, які проривалися на Батьківщину народу – у Крим.

За це у 1969 та 1970 роках його двічі заарештовували і піддавали примусовому виселенню з Криму. Остаточно Ельдар Шабанов повернувся у Крим після 1989 року, коли це дозволила радянська влада.

З 1991 року він був членом Курултаю кримськотатарського народу – національного зібрання, вищого представницького повноважного орган кримських татар.

Разом зі своєю дружиною Шабанов виховав п'ятьох дітей. У нього такожи залишилися онуки.