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      Умер ветеран крымскотатарского народного движения Шабанов: что о нем известно

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      В возрасте 79 лет умер ветеран крымскотатарского национального движения Эльдар Шабанов / Фото из Facebook

      В пятницу, 17 января, умер умер ветеран крымскотатарского народного движения Эльдар Шабанов. Смерть застала активиста в возрасте 79 лет в городской больнице оккупированного Симферополя.

      В больницу Шабанова несколько дней назад доставили с сердечным приступом, рассказывает председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем фейсбуке.

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      Эльдар Шабанов останется в памяти своих соотечественников бесстрашным и бескомпромиссным борцом за право крымскотатарского народа жить на своей Родине,
      – заявил Рефат Чубаров.

      Меджлис крымскотатарского народа выразил свои соболезнования родным, близким и друзьям Шабанова.

      Кто такой Эльдар Шабанов

      Родился Эльдар Шабанов 24 мая 1940 года в родном Крыму. Будучи 4-летним мальчиком, Эльдар пережил депортацию крымскотатарского народа. Его вместе с семьей, как и всех крымских татар, переселили в Центральную Азию.

      В крымскотатарском национальном движении он с 1960-х годов. Шабанов был среди первых крымских татар, которые прорывались на родину народа – в Крым.

      За это в 1969 и 1970 годах его дважды арестовывали и подвергали принудительному выселению из Крыма. Окончательно Эльдар Шабанов вернулся в Крым после 1989 года, когда это позволила советская власть.

      С 1991 года он был членом Курултая крымскотатарского народа – национального собрания, высшего представительного полномочного органа крымских татар.

      Вместе со своей женой Шабанов воспитал пятерых детей. У него также остались внуки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Потери Крымские татары Рефат Чубаров Аннексия Крыма Новости Крыма
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