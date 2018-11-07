Умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач: один из самых жестоких в Украине

5 ноября в возрасте 66 лет умер так называемый "пологовский маньяк" Сергей Ткач. На его счету – более четырех десятков жизней, поэтому он считается одним из самых жестоких серийных убийц Украины.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Пенитенциарною службу Украины.

Читайте также: Самые страшные серийные убийцы Украины: кто они и почему начали убивать

Как рассказали журналистам в ведомстве, Ткач умер от сердечной недостаточности.

Добавим, что Сергей Ткач отбывал наказание в Житомирской колонии №8: в 2008 году его приговорили к пожизненному заключению. Доказано, что он лишил жизни не менее 37 человек, однако, как убеждал сам маньяк, количество его жертв составляет более 100 человек. Доказательства последнего до сих пор собирает прокуратура.



Ткач убеждал, что он убил более 100 человек: в основном это были девушки в возрасте от 9 до 17 лет

В основном Ткач убивал и насиловал девушек в возрасте от 9 до 17 лет. Также он вел дневник, в который записывал все жуткие подробности преступлений.

Все убийства изверг совершал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Его правоохранители не могли поймать в течение 22 лет. За это время за решетку попали девять невинных человек, двое из которых умерли в тюрьме.

Свое прозвище "пологовский маньяк" Сергей Ткач получил по названию города Пологи на Запорожье – именно здесь он совершил "последнюю серию" своих страшных преступлений. Сюда убийца переехал в 2000 году вместе с тогдашней женой Людмилой.

Что известно о личной жизни Сергея Ткача?Родился он в Кемеровской области России. Находясь уже за решеткой, женился на 27-летней девушкой Елене Сергеевной, которая впоследствии родила ему ребенка. Известно, что она также является уроженкой России. Разница в возрасте между ними составляет 38 лет. Как утверждала Елена, она "охотилась" на Сергея долгих 12 лет. "Мне он нравился с момента, когда я о нем узнала", – заявляла россиянка.





Сергей Ткач вместе со своей женой Еленой

Напомним, в середине мая в Великобритании в возрасте 72 лет умер серийный убийца Деннис Нильсен. В 1983 году он признался, что убил 15 человек.