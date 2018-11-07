Помер "пологівський маніяк" Сергій Ткач: один із найжорстокіших в Україні

5 листопада помер так званий "пологівський маніяк" Сергій Ткач. На його рахунку – щонайменше чотири десятки життів, відтак він вважається одним із найжорстокіших серійних убивць України.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Пенітенціарна службу України.

Як розповіли журналістам у відомстві, Ткач помер від серцевої недостатності.

Додамо, що Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8: у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення. Доведено, що він позбавив життя щонайменше 37 осіб, однак, як переконував сам маніяк, кількість його жертв становить понад 100 людей. Докази щодо останнього досі збирає прокуратура.



Ткач переконував, що він убив понад 100 осіб: здебільшого це були дівчата віком від 9 до 17 років

Здебільшого Ткач убивав і ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років. Також він вів щоденник, у який записував усі моторошні подробиці злочинів.

Усі вбивства нелюд здійснював на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Його правоохоронці не могли упіймати упродовж 22 років. За цей час за ґрати потрапили дев'ять невинних осіб, двоє з яких померли у в'язниці.

Що відомо про особисте життя Сергія Ткача? Народився він у Кемеровській області Росії. Перебуваючи вже за ґратами, одружився з 27-річною дівчиною Оленою Сергіївною, яка згодом народила йому дитину. Відомо, що вона також є уродженкою Росії. Різниця у віці між ними становить 38 років. Як стверджувала Олена, вона "полювала" на Сергія довгих 12 років. "Мені він подобався з моменту, коли я про нього дізналася", – заявляла росіянка.