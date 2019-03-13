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      Умер последний ветеран "Большого побега" из немецкого концлагеря

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      Джек Лион
      Джек Лион / bbc.com

      В Великобритании умер 101-летний Джек Лион – последний участник "Большого побега" из нацистского лагеря в 1944 году. Тогда британские, американские и канадские военнопленные попробовать совершить массовый побег из лагеря Stalag Luft III. Из 76 человек удалось сбежать только троим.

      Джек Лион был своего рода наблюдателем во время операции. Туннель для побега военнопленные подготовили заранее, и Джек должен был отслеживать ход эвакуации. Но нацисты обнаружили туннель раньше, чем Лион смог им воспользоваться, пишет ВВС.

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      В одном из интервью изданию Лион говорил, что именно то, что он не успел убежать, и спасло ему жизнь.

      Если бы я ушел, то, наверное, не разговаривал бы с вами, потому что мои шансы попасть домой были практически нулевыми. Я не имел иллюзий по этому поводу,
      — вспоминал мужчина.

      В общем, хотели сбежать 76 военнопленных. Повезло только троим. А вот 50-х пойманных заключенных казнили по приказу Гитлера. Выжили 23 человека. Очевидно те, кто стоял на страже и не успел спуститься в рвы.

      О трагических событиях 24 марта 1944 года в 1963-м сняли ленту. Хотя Лион раскритиковал фильм за наличие фактов, которых в жизни на самом деле никогда не было.

      Другой участник побега – Пол Брикхилл – написал целую книгу, где подробно описал события во время "Большого побега".

      Трейлер фильма "Большой побег": смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Война Великобритания История
      Источник: 24 Канал
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