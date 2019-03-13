Помер останній ветеран "Великої втечі" з німецького концтабору

У Великобританії помер 101-річний Джек Ліон – останній учасник "Великої втечі" з нацистського табору у 1944 році. Тоді британські, американські та канадські військовополонені спробувати здійснити масову втечу з табору Stalag Luft III. З 76 людей вдалось втекти лише трьом.

Джек Ліон був свого роду спостерігачем під час операції. Тунель для втечі військовополонені підготували заздалегідь, і Джек мав відстежувати перебіг евакуації. Та нацисти виявили тунель раніше, ніж Леон зміг ним скористатись, пише ВВС.

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В одному з інтерв'ю виданню Ліон говорив, що саме те, що він не встиг втекти і врятувало йому життя.

Якщо б я пішов, то, напевно, не розмовляв би з вами, тому що мої шанси потрапити додому були практично нульовими. Я не мав ілюзій з цього приводу,

— згадував чоловік.

Загалом, хотіли втекти 76 військовополонених. Пощастило лише трьом. А от 50-х спійманих арештантів стратили за наказом Гітлера. Вижили 23 людини. Очевидно ті, хто стояв на сторожі і не встиг спуститись у рови.

Про трагічні події 24 березня 1944 року у 1963-му зняли стрічку. Хоча Ліон розкритикував фільм через наявність фактів, яких в житті насправді ніколи не було.

Інший учасник втечі – Пол Брікхілл – написав цілу книгу, де детально описав події під час "Великої втечі".

Нині з 76 людей, які намаглись втекти з концтабору, в живих нікого не лишилось.

Трейлер фільму "Велика втеча": дивіться відео