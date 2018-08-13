Умер посол России в Непале

В пятницу, 10 августа, скончался посол Российской Федерации в Непале Андрей Будник. Дипломат ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Непале в своем Facebook.

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Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной смерти Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника,

– говорится в сообщении.

На сайте МИД РФ говорится, что Будника назначили на должность посла указом президента РФ Владимира Путина в сентябре 2015 года.

Андрей Будник родился 2 февраля 1953 года в Москве. 40 лет своей жизни посвятил дипломатической службе, работая на различных должностях в центральном аппарате МИД и дипломатических представительствах в государствах Южной Азии. В разные годы он работал в диппредставительствах России в Индии, Пакистане и в Непале.

Напомним, 8 мая в Лиссабоне на 67 году жизни скоропостижно скончался Олег Белоус – чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии.