Помер посол Росії в Непалі

У п'ятницю, 10 серпня, помер посол Російської Федерації у Непалі Андрій Будник. Дипломат пішов з життя у віці 65 років.

Про це повідомляє прес-служба посольства РФ в Непалі у своєму Facebook.

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Посольство Росії в Непалі з глибоким сумом сповіщає про раптову смерть Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Федеративній Демократичній Республіці Непал Андрія Сергійовича Будника,

– йдеться у повідомленні.

На сайті МЗС РФ йдеться, що Будника призначили на посаду посла указом президента РФ Володимира Путіна у вересні 2015 року.

Андрій Будник народився 2 лютого 1953 року в Москві. 40 років свого життя присвятив дипломатичній службі, працюючи на різних посадах в центральному апараті МЗС та дипломатичних представництвах в державах Південної Азії. У різні роки він служив у диппредставництвах Росії в Індії, Пакистані та в Непалі.

Нагадаємо, 8 травня у Лісабоні на 67 році життя раптово помер Олег Білоус – надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Португалії.