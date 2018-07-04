Умер российская звезда КВН Аслан Алборов

В российском Владикавказе в ночь на 4 июля умер участник команды КВН "Пирамида"Аслан Алборов. Причины смерти 33-летнего мужчины пока неизвестны, а дата и место похорон будут известны позже.

О смерти игрока КВН сообщил Telegram-канал Super.

"Участник команды "Пирамида" Аслан Алборов умер сегодня ночью во Владикавказе. О причинах смерти юмориста пока не сообщается. Алборов с "Пирамидой" принимал участие в КВН с 2004 по 2010 годы. В последнее время он работал на телеканале "Осетия-Ирыстон", – говорится в сообщении.

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Добавим, что после выхода из "Пирамиды" Алборов занялся своей отдельной карьерой. Последние годы на телеканале "Осетия-Ирыстон" он успешно работал телеведущим.



Умер Аслан Алборов