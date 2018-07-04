Помер російська зірка КВН Аслан Алборов

У російському Владикавказі в ніч проти 4 липня помер учасник команди КВН "Піраміда" Аслан Алборов. Причини смерті 33-річного чоловіка наразі невідомі, а дата і місце похорону будуть відомі пізніше.

Про смерть гравця КВН повідомив Telegram-канал Super.

"Учасник команди "Піраміда" Аслан Алборов помер сьогодні вночі у Владикавказі. Про причини смерті гумориста поки не повідомляється. Алборов з "Пірамідою" брав участь у КВН з 2004 по 2010 роки. Останнім часом він працював на телеканалі "Осетія-Іристон", – мовиться у повідомленні.

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Додамо, що після виходу з "Піраміди" Алборов зайнявся своєю окремою кар’єрою. Останні роки на телеканалі "Осетія-Іристон" він успішно працював телеведучим.



Помер Аслан Алборов