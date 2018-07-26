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Умер российский блогер Никита Шалагинов

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Умер Никита Шалагинов
Умер Никита Шалагинов / Фото из свободных сетей

Умер известный российский блогер из Петропавловска-Камчатского Никита Шалагинов. Парня не стало в возрасте 22 года от тяжелой болезни.

Об этом в Instagram сообщила девушка блогера Анастасия.

"Сегодня Никита ушел. Он ушел во сне. Ему не было больно", – написала она.

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Сегодня Никита ушёл. Он ушёл во сне. Ему не было больно. Когда мы познакомились, он спросил меня — «Да кто же ты такая?». — «Я часть той силы, что вечно жаждит зла и вечно совершает благо». Вчера у нас с ним была дата — 11 месяцев всепоглощающей любви. На самом деле, конечно, больше: просто это «официальная» дата. Я держала его за руку и вслух читала «Фауста». — «Настя, я тебя люблю». Я продолжу его задумки, наши задумки и продолжу вести свою страницу. В том числе я буду писать об онкологии то, что нам не рассказывают врачи. Я буду давать все, что знаю сама. Так он хотел. И, да, на моей руке теперь всегда будем мы. La famiglia. Наша любовь всегда будет жить.

Допис, поширений Настя Вэрайети (@veraishna)

При этом Анастасия отметила, что в сети появились люди, которые хотят нажиться на смерти Шалагинова.

"Никаких сборов на похороны Ника не ведется. Судить тех, кто наживается на смерти – дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придет сообщение с номером карты – бросайте в бан. Я пока действительно мало что понимаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит. Спасибо за поддержку", – написала Анастасия.

Известно, что 2 года назад в Шалагинова диагностировали эпителиоидную саркому – редкий вид рака мягких тканей, который практически не поддается лечению.

После того, как Никита узнал о своей болезни, он создал паблик в социальной сети "ВКонтакте", где рассказывал о борьбе с недугом. Впоследствии блоггер решил создать портал, который смог бы помочь выздороветь другим людям.

 

Луч ️Никогда не просила, но сейчас это крайне важно. Важно для моего человека и для меня. Знакомьтесь, это Никита @nikita_shalaginov . У него рак. Саркома мягких тканей. Сейчас все ещё требуется лечение. Я знаю, что среди вас очень много людей, я не верю в это — я это знаю. Пока мы способны сделать что-то друг для друга, мы можем надеяться на то, что душа в нас ещё жива. Подробности у Никиты под последними постами

Допис, поширений Настя Вэрайети (@veraishna)

 

Теги: Новости России Потери
Источник: 24 Канал
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