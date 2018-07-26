Умер российский блогер Никита Шалагинов

Умер известный российский блогер из Петропавловска-Камчатского Никита Шалагинов. Парня не стало в возрасте 22 года от тяжелой болезни.

Об этом в Instagram сообщила девушка блогера Анастасия.

"Сегодня Никита ушел. Он ушел во сне. Ему не было больно", – написала она.

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При этом Анастасия отметила, что в сети появились люди, которые хотят нажиться на смерти Шалагинова.

"Никаких сборов на похороны Ника не ведется. Судить тех, кто наживается на смерти – дело последнее, поэтому просто не ведитесь. Если вдруг вам придет сообщение с номером карты – бросайте в бан. Я пока действительно мало что понимаю. В голове голос, картинки, и запах перед носом стоит. Спасибо за поддержку", – написала Анастасия.

Известно, что 2 года назад в Шалагинова диагностировали эпителиоидную саркому – редкий вид рака мягких тканей, который практически не поддается лечению.

После того, как Никита узнал о своей болезни, он создал паблик в социальной сети "ВКонтакте", где рассказывал о борьбе с недугом. Впоследствии блоггер решил создать портал, который смог бы помочь выздороветь другим людям.